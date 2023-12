Osimhen ingabbiato da Bremer: un dato imbarazza Mazzarri, urge la svolta

Ingabbiato da Bremer, Osimhen appare emarginato dal resto della squadra: un dato di Juve-Napoli fa preoccupare Mazzarri.

Marcato a uomo da Bremer per tutta la partita, Victor Osimhen ha trovato grandi difficoltà a svincolarsi dalla pressione e rendersi a disposizione dei compagni. Ha lottato come un leone. Ma era un leone in gabbia.

Era gennaio quando al Maradona il Napoli di Spalletti batté per 5-1 la Juventus. E in quella circostanza, il duello tra Osimhen e Bremer è stato nettamente vinto dal nigeriano. Allo Stadium, le parti si sono invertite e a sorridere è stato il brasiliano.

In particolare, c’è un dato fuoriuscito da Juventus-Napoli che fa riflettere e su cui Walter Mazzarri dovrà lavorare: solo così potrà valorizzare al meglio Osimhen.

Osimhen poco coinvolto dai compagni: il dato in Juve-Napoli

Al triplice fischio di Orsato, Victor Osimhen ha terminato la partita con 22 palle giocate. Un magro bottino, che sommandolo alle occasioni create (1) e ai tiri tentati (0), potrebbe influenzare negativamente il voto in pagella dell’attaccante napoletano. Certo, non ha brillato, ma si è sbattuto e ha cercato di dare profondità ogni qualvolta ne ha avuto la possibilità.

I palloni giocati, però, sono troppo pochi. Un bomber non può essere servito solo in 22 circostanze e in situazioni in cui è così lontano dalla porta che non può neanche pensare al tiro. Osimhen ha praticamente toccato gli stessi palloni di Vlahovic (21), il quale però ha giocato qualche minuto in meno perché uscito per crampi.

Questo dato statistico non si discosta molto dall’andamento stagionale del centravanti azzurro. Contro la Fiorentina e il Lecce giocò 24 palloni, contro l’Udinese solo 18, mentre contro il Genoa arrivò a toccarne 29. Andando a ritroso, nella sfida vinta per 0-1 allo Stadium di Torino con gol di Raspadori, Osimhen toccò 31 palloni, ma soprattutto andò al tiro per ben 6 volte.

Insomma, Mazzarri dovrà trovare il modo di coinvolgere maggiormente il suo attaccante e ha a disposizione ancora poco tempo, prima che Victor parta per la Coppa d’Africa in programma a gennaio.