I tifosi della Juve scatenati contro Osimhen: il gesto incriminato del nigeriano

La Juventus piega il Napoli e spedisce i campioni d’Italia a -12 dalla vetta della classifica. La rabbia di Osimhen al termine del big match dell’Allianz Stadium

Il Napoli perde anche all’Allianz Stadium e vede allontanarsi, forse irrimediabilmente, la possibilità di bissare il trionfo scudetto della scorsa stagione.

La cura Mazzarri finora non ha dato i frutti sperati, con i campioni d’Italia che dopo le sconfitte con Empoli e Inter devono arrendersi anche alla Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri ringraziano nuovamente Gatti, ancora decisivo dopo la rete da tre punti in pieno recupero segnata contro il Monza. In campo sono ancora scintille tra il difensore bianconero e Kvaratskhelia, mentre nel finale di gara a innervosirsi è Victor Osimhen. Il nigeriano è rimasto a secco anche ieri sera e dopo il rientro dall’infortunio non ha ancora ritrovato la via del gol. L’ex Lille ha prima battibeccato con Locatelli e Alex Sandro, successivamente ha mostrato il gesto del 5-1 con le dita della mano al pubblico di casa in riferimento alla roboante vittoria della scorsa stagione dei partenopei al ‘Maradona’ contro i bianconeri di Allegri.

Juventus-Napoli, Osimhen mostra il 5-1: tifosi bianconeri furibondi

Osimhen ha scatenato la veemente reazione sui social dei tifosi della Juventus, che hanno puntato il dito dopo il match sul comportamento tenuto in campo dal centravanti del Napoli.

Ma no, forse intendeva che quest’anno loro arrivano quinti e noi primi.

— Juventino vero e fiero#facinoroso (@vero_fiero) December 9, 2023

51, i punti di distacco che il Napoli avrà dalla Juve a fine stagione. Credo che Osimhen sia stato un po’ esagerato.

— CuoreGobbo (@gobbocuore) December 9, 2023

Poveretto, un’altro che si crede un fenomeno

— Aldino (@Aldino92008071) December 9, 2023

Fare – 12 con le dita diventa complicato, così come fare 38

— Pompeo Costantino (@carclito21) December 9, 2023

Secondo me intendeva che padoin ha vinto 5 scudetti e lui solo 1….😢

— LucaBianconero🖤🤍 (@Luca14730255) December 9, 2023