Battibecco finale, anche Osimhen coinvolto: Juventus-Napoli ad alta tensione

La gara dell’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli si è chiusa con il successo dei bianconeri grazie al sigillo di Gatti. Ecco cosa è successo nei minuti finali

Una colpo di testa imperioso di Gatti su cross di Cambiaso ha permesso alla Juventus di incamerare tre punti importanti. La compagine di Allegri ha dunque scavalcato momentaneamente l’Inter, in attesa del match dei nerazzurri. In una gara molto equilibrata e decisa soltanto da un episodio, non sono mancate piccole scaramucce.

La posta in palio era davvero alta. E così, dopo il confronto Gatti-Kvaratskhelia nel primo tempo, a pochi minuti dal triplice fischio si è creato un capannello di uomini. Protagonisti del faccia a faccia sono stati Osimhen da una parte e Locatelli ed Alex Sandro dall’altra. La situazione non è assolutamente degenerata. Dopo un contatto di gioco, c’è stato uno scambio animato di punti di vista in una classica situazione a palla lontana. Gli animi si sono surriscaldati e stemperati dopo pochi secondi, con l’arbitro Orsato che ha subito placato la verve agonistica dei bianconeri e dell’attaccante nigeriano. Il gioco è poi proseguito, con i padroni di casa che sono riusciti a portare a casa tre punti di nevralgica importanza con cui lanciare un altro messaggio al campionato.