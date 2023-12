D’Aversa trema: assalto Napoli a gennaio, Mazzarri lo vuole subito

A gennaio il Napoli preparerà un assalto ad uno dei difensori più promettenti di tutta la Serie A: Mazzarri lo vuole subito.

Il Napoli cerca rinforzi per la difesa nel mercato di gennaio: l’obiettivo è quello di rinforzare un reparto che, in questa prima parte di stagione, ha più volte qualche rete di troppo. In 15 gare, infatti, i gol subiti sono ben 18, motivo per cui la dirigenza sta cercando da tempo un elemento per puntellare un reparto che risente ancora del gravoso doppio addio in poco tempo di Koulibaly e Kim, non solo per l’immediato presente ma anche e soprattutto per il futuro.

In tal senso, a gennaio potrebbe esserci un tentativo da parte degli azzurri per un giocatore che sta facendo la differenza all’interno del Lecce, mettendosi in gran bella mostra. Stiamo infatti parlando di un vero e proprio pupillo di Roberto D’Aversa: Marin Pongracic.

Calciomercato Lecce, Pongracic piace al Napoli: assalto a gennaio?

A gennaio ci potrebbe essere un tentativo da parte del Napoli per cercare di portare tra le fila degli azzurri il difensore centrale croato, ma la sensazione è che nella sessione invernale di calciomercato difficilmente si muoverà.

Il ragazzo è concentrato nel riuscire a centrare con i pugliesi l’obiettivo primario del club, ossia la salvezza: fino a giugno 2024, quindi, salvo clamorosi colpi di scena ed offerte davvero importanti dei campani, il ragazzo non si muoverà a stagione in corso. In estate, poi, la situazione potrebbe cambiare, ma la sensazione è che D’Aversa non voglia privarsi di un vero e proprio perno della retroguardia pugliese, che non ha saltato nemmeno una delle prime 14 gare di campionato.

Il tutto, però, potrebbe cambiare qualora De Laurentiis decidesse di mettere sul piatto la classica offerta irresistibile, quella che non si può rifiutare; in caso contrario il Lecce rispedirà al mittente il tutto, per non destabilizzare gli equilibri di una compagine che sta compiendo un percorso in Serie A davvero invidiabile, ben al di sopra di ogni aspettativa.