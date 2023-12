All-in clamoroso su Osimhen, offerta mai vista dopo Juve-Napoli: sono pronti a tutto

La big di Premier League non vuole più aspettare e ha intenzione di infrangere il record per i trasferimenti in entrata per Osimhen già a gennaio

Il Napoli sta vivendo dei mesi a dir poco travagliati. Il contraccolpo dopo lo scudetto vinto e l’addio di Spalletti era prevedibile e per certi versi normale, ma di certo qualcosa non è comunque andato per il verso giusto. Rudi Garcia non è riuscito ad arrivare al fatidico panettone, De Laurentiis ha provato a ingaggiare Conte ma senza successo. Così è tornato Walter Mazzarri, che ancora non è riuscito a risollevare la classifica (una vittoria e tre sconfitte compresa la Champions) ma almeno la sua squadra sembra aver ritrovato un’anima e un po’ di gioco.

Non a caso la differenza della reazione di Kvaratskhelia al cambio di ieri nei confronti dell’allenatore è stata netta ed evidentissima. Ma di problemi ce ne sono ancora, visto che il georgiano non ha giocato benissimo e ha fallito un’occasione clamorosa. Allo stesso modo Victor Osimhen, che come vi abbiamo spiegato ieri ha toccato la miseria di 21 palloni senza tra l’altro mai tirare in porta. Non tanto peggio comunque del resto della stagione del nigeriano. Che è finito pure nel mirino dei tifosi bianconeri per il gesto con cui ha ricordato il 5-1 dell’anno scorso. In estate l’ex Lille sembrava destinato ad andare via, ad accettare i soldi arabi ma De Laurentiis lo ha blindato perché troppo importante. E ora il rinnovo sembra decisamente vicino. Questo però non impedirà matematicamente al Napoli di perderlo a gennaio o, più verosimilmente, in estate. Anche perché la Premier League non ha intenzione di mollare la presa.

Napoli, il Chelsea vuole solo Osimhen: Boehly è pronto a tutto già per gennaio

Secondo ‘Football Transfers’, il proprietario del Chelsea Todd Boehly è pronto a pagare qualsiasi cifra per acquistare Victor Osimhen dal Napoli. È noto infatti che i Blues siano a caccia di un numero 9 durante la finestra di mercato di gennaio, visto che Nicolas Jackson – 6 gol all’attivo in Premier – non sta fornendo i numeri di cui ha bisogno Pochettino.

Per questo Boehly continua a osservare e a sognare Osimhen, vedendolo come l’uomo giusto per risolvere una volta per tutte i problemi del Chelsea in attacco e non solo. Anche perché i Blues continuano a navigare a metà classifica, con risultati altalenanti e tanti problemi realizzativi. Come riferisce il portale inglese di mercato, il proprietario dei londinesi sarebbe pronto a tutto per il nigeriano del Napoli, anche a battere il record stabilito con l’arrivo di Enzo Fernandez per 121 milioni a gennaio 2023. Al netto ovviamente dell’eventuale accordo con l’Uefa per il Fair Play Finanziario. Su Osimhen ci sarebbe anche l’interesse dell’Arsenal, per questo l’offerta di cui ci sarà bisogno dovrà essere davvero mostruosa. Anche perché, come dicevamo, De Laurentiis intanto ha già rivelato che la firma del rinnovo con gli azzurri è vicina.

Di sicuro il patron dei partenopei intende in primis bllindare il suo bomber e avere una potenza contrattuale molto alta visto che l’accordo attuale scade tra un anno e mezzo. Probabile che per convincerlo eventualmente serva un’offerta che non si allontani troppo da 180–200 milioni. Nonostante il periodo decisamente poco brillante. Il Chelsea sarebbe pronto anche a inserire Broja nell’affare, già cercato in passato dal Napoli. Difficile, anzi impossibile, che però gli azzurri lo cedano a gennaio.