Juve-Napoli, Allegri umilia Mazzarri. Ma occhio ad Osimhen: Inter avvisata

Juve-Napoli, Allegri umilia Walter Mazzarri ma bisognerà tenere d’occhio Victor Osimhen: i dati avvisano l’Inter per la lotta Scudetto

Mancano circa 48 ore al big match della 14a giornata, la sfida sentitissima tra Juventus e Napoli che rappresenta un tassello cruciale nella corsa Scudetto dei bianconeri. La squadra di Max Allegri ha, infatti, ancora 2 punti di distanza dall’Inter capolista, che ha effettuato il controsorpasso nell’ultimo turno di campionato, battendo per 3-0 proprio gli azzurri.

E a proposito della squadra campione d’Italia in carica, quella di Torino sarà una trasferta ostica ed importante per capire quale sarà la dimensione del club in questa stagione. Con lo Scudetto ormai sfumato per gli 11 punti di distacco dalla vetta, la lotta ora è tutta sul quarto posto, presieduto dalla Roma.

I giallorossi, a pari punti col Napoli, sono i principali avversari per la lotta Champions, non dimenticando il Milan terzo e le inseguitrici Fiorentina e Bologna. Insomma, i partenopei non possono più sbagliare, anche per una questione di morale, nonostante il campionato sia ancora lunghissimo.

Juve-Napoli, Allegri sorride ma c’è il jolly Osimhen: i numeri

Pochi, in estate, avrebbero immaginato di vedere il Napoli campione in carica inseguire la Juventus con ben 9 punti di distacco. Il lavoro fatto da Max Allegri, però, sta pagando, anche se di corto muso o con vittorie non sempre spettacolari.

Proprio il tecnico toscano ha dalla sua uno score invidiabile contro il Napoli. In 30 precedenti (seconda squadra più affrontata in carriera da allenatore), è riuscito a vincere in ben 11 circostanze, ottenendo anche 9 pareggi e perdendo 10 volte. Su 90 punti disponibili, dunque, ne ha conquistati 42, quasi la metà precisa.

Meno entusiasmante, invece, lo score di Walter Mazzarri, che è incappato in ben 13 sconfitte contro la Juventus in carriera, con 9 pareggi e appena 5 successi. L’ultimo trionfo risale addirittura alla finale di Coppa Italia vinta con il Napoli più di 10 anni fa.

L’allenatore degli azzurri, però, potrà contare su un alleato eccellente: Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, infatti, ha uno score di tutto rispetto contro la Juventus con 4 vittorie ed una sola sconfitta nei 5 precedenti match. Sono 2 i gol segnati contro i bianconeri, entrambi nel roboante 5-1 della scorsa stagione. L’unico ko risale alla prima stagione in Italia, la 20-21, alla terza giornata, in cui giocò solo 36 minuti.

Decisamente meno entusiasmante il dato di Dusan Vlahovic. Per lui appena 2 vittorie e ben 5 sconfitte nei 7 precedenti. Entrambi i successi sono arrivati con la maglia della Fiorentina, di cui uno ai supplementari in Coppa Italia. Da quel momento, solo sconfitte, ma un solo precedente in maglia Juve, lo 0-1 dello scorso aprile firmato Raspadori.

Chi avrà la meglio venerdì sera? L’Inter guarderà con trepidante attesa l’incontro, nella speranza che gli azzurri possano fermare l’inseguitrice, come successo per 4 volte negli ultimi 5 precedenti.