Leao predica calma: “Non devo rischiare nulla”

Rafael Leao parla dell’infortunio e del suo ritorno in campo a margine del Gran Galà del Calcio: ecco quando rientrerà

Non vuole rischiare Rafa Leao. L’attaccante portoghese è ancora ai box dopo l’infortunio rimediato nella gara contro il Lecce.

Intervenuto a ‘Sky’ durante il Gran Galà del calcio, il numero 10 del Milan racconta il suo stato di forma: “Sto bene, è una lesione non grave, ma per la quale non devo rischiare nulla. Con i medici stiamo lavorando passo dopo passo considerato che il campionato è lungo: mi sto prendendo tempo per lavorare e tornare al 100%. Non ho dolore, ma voglio tornare in forma per aiutare la squadra”.

Leao quindi continua: “Cerco di mettere i compagni di buon umore, aiutando i nuovi arrivati. C’è molta pressione perché siamo un club forte con tifosi importanti. Ci sono partite in cui dobbiamo fare meglio per tornare a vincere, ma ho fiducia nella mia squadra perché ci sono giocatori di grande qualità”.