Addio Milan con la clausola: sorpasso bianconero

Il giocatore si prepara a salutare il Milan: il club bianconero è pronto a pagare la clausola

Nonostante una Coppa d’Africa in cui la Guinea spera di avere un ruolo da protagonista, Serhou Guirassy rischia di diventare uno dei nomi più caldi del mercato di gennaio.

Merito di una prima parte di stagione assolutamente incredibile con la maglia dello Stoccarda. Il franco-guineano ha infatti siglato ben 17 gol in stagione in sole 12 partite. Una cifra super che ha contribuito alla scalata del club biancorosso, ad oggi terzo in Bundesliga, a 5 punti dalla vetta. Le prestazioni di Guirassy non sono però passate inosservate e tanti sono i club che hanno messo gli occhi su di lui.

Milan, Guirassy si complica: Newcastle e Manchester United in pole

Tra questi c’è il Milan, che per gennaio sta ragionando attentamente ad un possibile innesto per quanto riguarda l’attacco.

Guirassy è uno dei profili maggiormente seguiti dalla società rossonera, insieme a Jonathan David del Lille e ad Akor Adams del Montpellier. Qualche giorno fa però il ds dello Stoccarda, Fabian Wohlgemuth, aveva però sottolineato come una partenza dell’attaccante fosse complicata, con il dirigente che aveva sottolineato come il giocatore volesse restare in Germania. D’altro avviso però sembrano essere i club inglesi. Le squadre della Premier hanno tutt’altra disponibilità economica rispetto ai rossoneri e a gennaio potrebbero fare il grande investimento puntando fortemente sul guineano, nonostante una Coppa d’Africa da giocare e il rischio che per gran parte di gennaio il giocatore non possa essere a disposizione.

‘Football Insider’ sottolinea infatti come il Manchester United e il Newcastle stiano premendo sull’acceleratore per cercare di vincere questa corsa al classe 1996. I due club sarebbero in pole position e avrebbero decisamente staccato le rivali. Oltre al Milan, il giocatore piace anche al Fulham, ma i londinesi sarebbero pronti a guardare altrove vista la concorrenza di Magpies e Red Devils. Entrambi i club (così come il Milan) sono ingolositi dalla clausola che libererebbe il giocatore a gennaio per una cifra di poco superiore ai 17 milioni di euro. Una cifra che le due società sarebbero pronte a versare allo Stoccarda. Il Newcastle in particolare vorrebbe aggiungere un nuovo attaccante al proprio reparto visti i problemi fisici di Isak e Wilson. Per il Milan la pista sembra farsi quindi sempre più complicata.