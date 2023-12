Samardzic col dente avvelenato: “Contro l’Inter darò il 200%”

L’Udinese si prepara ad affrontare l’Inter in un match delicatissimo. Sarà la partita di Samardzic, protagonista nell’ultimo mercato estivo

Inter e Udinese stanno attraversando un momento di forma completamente diverso; i nerazzurri sono reduci dalla bellissima vittoria di Napoli che ha certificato la forza di una squadra principale favorita per la vittoria dello scudetto. Completamente diverso il discorso da fare per il club friulano in piena lotta per non retrocedere.

Nell’ultima sfida di campionato è arrivato il rocambolesco pareggio contro il Verona con gli Scaligeri capaci di trovare il pareggio in pieno recupero. La squadra di Cioffi ha vinto solo una partita in questo campionato, in casa del Milan e la prossima giornata i friulani torneranno a San Siro in un match decisamente complicato visto la forza dei ragazzi di Inzaghi.

Nel calcio però non si può mai dare nulla per scontato e, proprio per questo, i nerazzurri dovranno fare molta attenzione alla voglio da una squadra decisa a compiere un’altra impresa dopo quella realizzata lo scorso quattro novembre. Tanta curiosità intorno alla figura di Samardzic, grande protagonista dell’ultima sessione estiva di mercato. Il classe 2002 sembrava essere ad un passo dal trasferimento all’Inter prima che la trattativa saltasse in maniera incredibile. Ora la voglia da parte del giocatore di mostrare tutte le sue qualità e fare un brutto scherzo al cammino in campionato dei nerazzurri.

Samardzic si prepara al match di San Siro: “Sarà la mia partita”

L’Udinese, per uscire dal momento negativo e raggiungere la salvezza il prima possibile, ha bisogno delle qualità di un giocatore come Samardzic. Mezzala offensiva, abile nel mandare in profondità i propri compagni e nel creare situazioni pericolose per la difesa avversaria, sarà il principale pericolo per l’Inter nella serata di San Siro.

Una partita che lo stesso centrocampista ha sottolineato di sentire come riportato da Sportmediaset; Samardzic, nel suo intervento alla cena di Natale della squadra friulana, ha dichiarato: “Sarà la mia partita” sottolineando l’importanza di un match contro quella che sarebbe potuta essere la sua squadra. Il talento ha poi continuato: “L’Inter è tra le più forti d’Italia e dovrò dare il 200%“.

Una dichiarazione che carica di aspettative la partite di Samardzic in una sfida dove il giocatore vuole dimostrare tutte le sue capacità tecniche. Poteva essere dell’Inter e rinforzare il centrocampo nerazzurro, è rimasto all’Udinese dove ora vuole trascinare la squadra alla salvezza. Il primo step, contro i ragazzi di Inzaghi, sarà un banco di prova decisamente complicato ma il giocatore ha le qualità per andare a fare la differenza.