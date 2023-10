Samardzic e il mancato trasferimento all’Inter: l’ammissione

Samardzic, nell’ultimo mercato estivo, sembrava essere ad un passo dall’Inter; ecco l’incredibile ammissione sul mancato trasferimento

L’Udinese, al rientro dalla sosta per le nazionali, affronterà il Lecce in un match fondamentale per la salvezza; i friulani, infatti, dopo otto giornate di campionato hanno raccolto solamente cinque punti. La squadra non ha ancora trovato la prima vittoria e deve necessariamente cambiare passo se vuole iniziare a risalire la classifica.

I numeri realizzativi dei ragazzi di Sottil non sono per nulla positivi: solo quattro gol segnati e ben dodici subiti. Una spiegazione la possiamo trovare sia con la cessione di Beto (fondamentale nella passata stagione) sia con l’infortunio di Deulofeu che non può ancora aiutare la squadra. In una situazione come questa, un giocatore che può dare un contributo importante è Samardzic; il classe 2002 è uno dei giocatori più importanti della rosa dell’Udinese e ha le qualità per trascinare il club verso la salvezza.

Nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, il centrocampista sembrava essere ad un passo dall’Inter con i nerazzurri pronti a definire un colpo importante sia per la rosa di Inzaghi sia per il giocatore. Alla fine, però, la trattativa non si è conclusa con il giocatore rimasto all’Udinese e pronto a mettere le proprie qualità al servizio della squadra friulana. Su questo mancato trasferimento è arrivata la clamorosa ammissione

Padelli su Samardzic-Inter: “Sarei stato comunque felice”

Un trasferimento mancato, quello di Samardzic all’Inter, e una clamorosa ammissione; Padelli, estremo difensore dell’Udinese, ha parlato a Radio Tv Serie A e uno dei temi affrontati è stato proprio la permanenza del centrocampista. “Sarei stato comunque felice” l’affermazione del portiere che poi ha continuato “Felicissimo sia rimasto qua“.

La permanenza di Samardzic è, infatti, la miglior notizia possibile per l’Udinese e una grande speranza per andare a raggiungere l’obiettivo principale del club, la permanenza nel massimo campionato italiano. Questa stagione potrebbe essere fondamentale per il centrocampista; fare bene all’Udinese, continuare a crescere sotto la guida di Sottil può essere determinante per farsi trovare pronti nella prossima sessione estiva di mercato. La sensazione, infatti, è che a fine stagione il giocatore possa fare il definitivo salto di qualità.

La Juventus segue con molta attenzione Samardzic ma se ne potrà parlare solamente nella prossima sessione estiva di mercato; il futuro del classe 2002 sembra, dunque, essere stabilito. Prima la salvezza con l’Udinese e poi il mercato con la possibilità di andare in un top team e mostrare di avere i crismi per imporsi anche in club con ambizioni diverse da quelle del club friulano.