Arriva la chiamata per Samardzic: la decisione è definitiva

Possibile svolta di mercato per il futuro di Samardzic: la decisione dell’Udinese sul suo immediato futuro.

L’Udinese, alla ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali, affronterà il Lecce in un match fondamentale per la stagione dei friulani. I ragazzi di Sottil hanno iniziato la stagione non nel migliore dei modi considerando i soli cinque punti conquistati nelle prime otto giornate di Serie A. Nessuna vittoria, cinque pareggi e tre sconfitte il rendimento che ha assolutamente bisogno di cambiare marcia se vuole iniziare a risalire la classifica.

Tra le difficoltà dell’Udinese non possiamo non andare a menzionare quella relativa ai gol; fino a questo momento, infatti, i friulani hanno messo a segno solamente quattro reti. Una problematica che può avere due ragioni: la cessione di Beto, giocatore fondamentale nella scorsa stagione, e la situazione Deulofeu con l’attaccante ancora alla prese con l’infortunio.

Un giocatore che può essere di grande aiuto è, senza ombra di dubbio, Samardzic; il classe 2002 sta dimostrando di avere le qualità per potersi prendere sulle spalle l’Udinese e trascinarla verso la salvezza. Le sue prestazioni hanno, ovviamente, attirato l’attenzione dei grandi club come successo in estate quando il giocatore sembrava potersi trasferire all’Inter. La trattativa, alla fine, non è andata a buon fine con Samardzic rimasto all’Udinese ma la situazione, nel prossimo mercato invernale, potrebbe cambiare radicalmente.

Calciomercato, Samardzic non verrà ceduto a gennaio

Il talento dell’Udinese piace alla Juventus che, nel prossimo mercato di gennaio, vuole rinforzare il proprio centrocampo considerando quanto successo con Pogba e Fagioli. Il classe 2002 sarebbe perfetto come mezzala nel 3-5-2 di Allegri; i bianconeri di Torino vorrebbero chiudere l’operazione con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto obbligatorio.

Una formula che non sembra accontentare il club friulano; l’Udinese, per privarsi di Samardzic, chiede trenta milioni di euro. A questo, però, bisogna aggiungere un altro aspetto molto importante. La società, infatti, non ha nessuna intenzione di cedere il giocatore nella sessione invernale di mercato; l’Udinese ha bisogno di Samardzic per andare a raggiungere l’obiettivo prefissato, quello della salvezza. Ecco perché il talento non si muoverà a gennaio. Restare alla corte di Sottil, fino alla fine del campionato, può aiutare il giocatore a crescere prima del definitivo salto di qualità.

Samardzic piace alla Juventus ma il club bianconero sembra non avere nessuna possibilità di arrivare al centrocampista nel prossimo mercato invernale. L’Udinese, a gennaio, non vuole cedere nessuno. L’eventuale addio del classe 2002 è rimandato alla prossima estate con la Juve che spera di portare a casa un colpo in grado di alzare la qualità della rosa di Allegri.