Milinkovic batte Ronaldo e va in fuga, Kessie di goleada: il recap dall’Arabia

Milinkovic-Savic batte Cristiano Ronaldo e va in fuga, Kessié protagonista di una goleada: il recap completo dall’Arabia Saudita

Ancora tanti gol e spettacolo nella Saudi Pro League araba, quando siamo giunti alla 15a giornata di campionato. Un turno importante, che ha visto il tanto atteso big match tra le prime della classe: l’Al-Hilal e l’Al Nassr.

Grande protagonista anche l’Al Ahli terza in classifica e inseguitrice. Cade ancora, invece, l’Al Shabab, la vera delusione della lega. E’ giusto, però, fare un passo indietro e ricapitolare quanto visto fin qui nel campionato arabo.

Una squadra al comando: Al-Hilal dei vari Milinkovic-Savic, Koulibaly, Neymar (infortunato), Malcom e soprattutto di Mitrovic. La squadra di Jorge Jesus non aveva ancora mai perso prima di questo turno, totalizzando ben 38 punti nelle prime 14 giornate, con appena 8 reti subite e ben 43 segnate.

Mitrovic supera CR7, vincono anche Benzema e Veiga

Con queste premesse ci si preparava al big match con la grande rivale, l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. La squadra del portoghese si presentava alla partita con 34 punti e 39 reti segnate. Una potenziale vittoria avrebbe riaperto il campionato, portando ad una sola lunghezza di distanza le due formazioni.

Così, però, non è stato. In campo si è visto tutt’altro ed il risultato finale è stato persino schiacciante. L’Al-Hilal ha portato a casa una vittoria netta per 3-0 e chiudendo persino in 10 uomini per l’espulsione di Al Bulayhi per rosso diretto.

Ben 10 minuti di recupero per una gara accesissima nei primi 15 minuti con occasioni per entrambe le squadre. Lo 0-0 ha retto fino al 64′ quando è toccato all’ex Lazio Milinkovic-Savic sbloccarla da due passi, di testa, mettendo il pallone all’angolino basso alla sinistra del portiere.

Pochi istanti dopo è salito in cattedra anche CR7, che ha solo sfiorato il pareggio, prima di trovarlo al 74′ e averlo visto annullare per fuorigioco. Furenti anche le proteste degli ospiti al 87′ per un contatto in area che ha coinvolto il 5 volte Pallone d’Oro, con l’arbitro che ha lasciato proseguire.

Il gol del ko è arrivato con il solito Mitrovic, che al minuto 89 ha sfruttato un calcio d’angolo per la seconda rete di testa della serata. In pieno recupero il duo Savic-Mitrovic ha confezionato anche il 3-0 con l’assist di testa dell’ex Serie A. Nel finale succede di tutto, con l’espulsione di Al Bulayhi, le occasionissime di Malcom e Mitrovic ed il gol annullato a Maran dell’Al-Nassr.

Vittoria importantissima che lancia l’Al-Hilal sempre più in solitaria in testa alla classifica con 41 punti, ben 7 in più dell’Al-Nassr che ora dovrà guardarsi le spalle. L’Al Ahli, infatti ha demolito l’Abha nell’anticipo della giornata, con un clamoroso 6-0.

Protagonisti assoluti Gabri Veiga, autore della prima doppietta araba, che gli permette di raggiungere quota 3 gol in campionato, e Kessié, che ha sia segnato su assist dello stesso Veiga, che servito il passaggio vincente al compagno spagnolo. Lo stesso ex Celta ha permesso anche a Mahrez di segnare nella ripresa.

L’inseguimento per il terzo posto, che vale l’accesso alla Champions League 2, vede protagoniste a due punti di distanza anche l’Al-Ittihad di Benzema, a segno nel 4-2 all’Al Khaleej e l’Al-Taawon, la grande rivelazione della lega. L’unica squadra senza grandissimi colpi dal mercato, che ha superato per 2-1 l’Al-Shabab di Carrasco (a segno anche lui), delusione del campionato fin qui.