“Non è rigore”: Ronaldo da applausi, il gesto convince tutti (tranne l’arbitro)

Cristiano Ronaldo strappa applausi per il suo gesto durante la Champions League asiatica: cosa ha fatto il campione portoghese

Un gesto da applausi. Cristiano Ronaldo fa parlare di sé e questa volta non per un gol e per una delle sue giocate.

Tutto accade nel corso del match dell’AFC Champions League tra l’Al-Nassr e il Persepolis. Siamo nei primi minuti di gioco quando il direttore di gara assegna un calcio di rigore a favore della formazione di casa: un contrasto tra Soroush Rafiei e Ronaldo spinge l’arbitro a decretare il tiro dal dischetto per l’Al-Nassr.

A far cambiare idea al fischietto ci ha pensato lo stesso CR7. Non appena ha visto indicare il dischetto, l’ex Juventus è andato dall’arbitro e ha spiegato di non essere stato toccato dall’avversario. Una confessione che non è bastata all’arbitro per togliere il rigore. Il direttore di gara, infatti, ha cambiato la sua decisione soltanto dopo aver rivisto l’azione al VAR, seguendo quindi in maniera precisa il protocollo.

Al-Nassr avanti in Champions: Ronaldo si fa togliere un rigore

Al termine dei novanta minuti il punteggio non si è mai schiodato dallo 0-0, nonostante l’inferiorità numerica per quasi tutto il match dell’Al Nassr a causa dell’espulsione di Lajami al 17′ del primo tempo.

In dieci contro undici, la formazione guidata da Ronaldo e Brozovic è riuscita comunque a non subire gol ed ha portare a casa un importante punto. Con questo pareggio, infatti, l’Al Nassr certifica aritmeticamente il passaggio del turno, visto che il distacco dalla seconda in classifica nel girone, lo stesso Persepolis è di 5 punti con una sola gara ancora da disputare.