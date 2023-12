Infortunio serio, la Juventus deve cambiare i piani a centrocampo

Brutte notizie per la Juventus che potrebbe essere costretta a dover rivedere completamente i suoi piani a centrocampo

Un brutto infortunio che richiederà un lungo stop rischia di rappresentare una brutta e pesante tegola per Massimiliano Allegri e la Juventus.

Si avvicina l’inizio della sessione invernale di calciomercato e per la Juventus potrebbero esserci già i primi problemi. Non la concorrenza di un altro club per un obiettivo di mercato, ma un infortunio rischia di complicare i piani della società bianconera. A infortunarsi nelle scorse ore è stato Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo in forza al Paris Saint-Germain, già visto in Italia con la maglia del Napoli e da tempo nel mirino della Vecchia Signora.

Nel corso della partita odierna tra Le Havre e Paris Saint-Germain, vinta per 2-0 dagli uomini di Luis Enrique con le reti di Kylian Mbappé e Vitinha, Fabian Ruiz si è infortunato, costringendo il tecnico a sostituire il centrocampista spagnolo il quale ha abbandonato il terreno di gioco in barella, non riuscendo ad uscire sulle proprie gambe dopo un contrasto di gioco al nei primi minuti della partita, con la sostituzione avvenuta all’ottavo minuto di gioco.

Juventus, infortunio per Fabian Ruiz: a rischio i piani di mercato

Da tempo obiettivo di mercato della Juventus in vista della sessione invernale di trasferimenti, Fabian Ruiz è apparso particolarmente dolorante dopo lo scontro di gioco e nel momento in cui è stato sostituito.

Pochi minuti il Paris Saint-Germain ha comunicato la prima diagnosi per l’ex Napoli: il centrocampista classe ’96 ha riportato una lussazione alla spalla destra, senza però riportare alcuna frattura. Il club francese – nella nota ufficiale – non ha fatto riferimento a tempi di recupero, ma è concreta la possibilità che il giocatore ex Napoli torni in campo solamente nel nuovo anno solare.

Resta da capire se l’infortunio del centrocampista spagnolo spingerà o meno la Juventus a virare su altri obiettivi, tra cui Kalvin Phillips, senza dimenticare le ipotesi De Paul e Hojbjerg, al netto delle richieste del Paris Saint-Germain che difficilmente lascerà partire Fabian Ruiz a stagione in corso se non a fronte di un’offerta effettivamente convincente.