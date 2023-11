Juve, difesa e attacco al completo: a gennaio si lavora sul centrocampo

La Juventus, esentata dagli impegni europei, è già al lavoro in vista della sfida di venerdì sera U-Power Stadium di Monza. I bianconeri sono tornati ad allenarsi già nella giornata di ieri

Ottime notizie per Max Allegri, che ha rivisto Danilo in gruppo, oltre al rientro di Alex Sandro già contro l’Inter. Con un attacco anche al completo, il reparto più in difficoltà resta il centrocampo. Lì è dove si concentrano le attenzioni di mercato.

Massimiliano Allegri, dunque, può contare su due reparti rimpinguati e in salute in vista del. Monza. In attacco, tutti stanno bene, con i titolari e le ‘riserve’ arruolabili. Da Chiesa e Vlahovic, passando per Kean e Milik, sino ad arrivare a Yildiz. In difesa, con il rientro di Danilo e del connazionale brasiliano Alex Sandro, Allegri avrà ‘problemi’ di abbondanza. Da capire chi rimarrà fuori tra Rugani e Gatti, che con Bremer hanno creato una linea a tre di sicuro affidamento nel corso delle ultime settimane. Il brasiliano ex Toro chiaramente è l’intoccabile della difesa.

Calciomercato Juventus: la necessità è a centrocampo, un colpo in prestito. Il secondo solo in caso di cessioni

Appurata la rosa a disposizione di mister Massimiliano Allegri, è quasi ovvio indugiare sul fatto che la necessità permanga a centrocampo. Numericamente la Juventus è in difficoltà in mezzo.

Da una parte c’è necessità di rimpinguare il centrocampo, dall’altra quella di fare occhio ai conti. Un piccolo tesoretto c’è, ma le soluzioni portano sempre l’etichetta ‘occasioni di gennaio’. La Juve può e deve fare un colpo, ma sul centrocampo si lavora sempre in vista di un prestito con diritto di riscatto (e non obbligo). Una soluzione che non sempre convince potenziali venditori.

Le principali soluzioni in prestito portano i nomi di Phillips e Fabian Ruiz, senza dimenticare le ipotesi De Paul e Hojbjerg che però al momento appaiono più complicate. Qualcosa però andrà fatto. Va detto che lo scenario di due ingressi sempre a centrocampo non è da scartare in toto, ma solo ad una condizione: quella di cedere. Il primo nome sulla lista dei cedibili è quello di Iling Junior, giovane inglese sparito un po’ dai radar di Allegri. Il giocatore piace al Tottenham. Kostic è salito in cattedra e con un serbo così, è difficile prevedere staffette sulla corsia mancina.

I movimenti di Giuntoli e Manna guardano soprattutto in mezzo, con l’idea di rinforzare e puntellare una rosa, che ha dimostrato di poter lottare per le zone nobili della Serie A. E ha detta di Rabiot, allo Scudetto ci pensa. Il messaggio dallo spogliatoio è stato lanciato, tocca alla dirigenza trovare le soluzioni adatte per permettere alla Juventus di restare lì in alto.