Cairo punge la Juve: “Quel rigore al Toro non lo avrebbero dato”

Urbano Cairo ha attaccato la Juventus sottolineando come il rigore dato ai bianconeri non sarebbe stato mai assegnato al suo Torino

Il Torino si appresta ad affrontare l’Atalanta in un match fondamentale per la classifica di entrambe le squadre; i granata, dopo il solo punto conquistato nelle ultime due partite, vuole tornare al successo per risalire la classifica e portarsi ad una sola lunghezza proprio dal club bergamasco. Ottenere un risultato positivo non sarà semplice considerando la qualità di Lookman e compagni.

In attesa di capire il verdetto del campo, la giornata granata è stata accesa dalle dichiarazioni di Cairo. Il presidente del Torino, come riportato da Tuttosport, si è voluto soffermare sulle decisioni arbitrali. “I direttori di gara ci hanno penalizzato molto” per poi continuare sottolineando una statistica: “Negli ultimi tre anni ci sono stati 200 episodi a sfavore e solo 50 a favore“. Quello che però ha fatto rumore è stata la frase contro la Juventus

Cairo e la stoccata alla Juve: “Non l’avrebbero mai dato a noi”

Nell’ultima giornata di campionato, la Juventus ha vinto in extremis sul campo del Monza. Un due a uno firmato Gatti che, nel recupero, ha realizzato il gol decisivo dopo il pareggio brianzolo qualche attimo prima. Nel corso della prima frazione, i bianconeri avevano ricevuto un calcio di rigore (per fallo su Cambiaso) non sfruttato da Vlahovic.

Proprio su quell’episodio si è soffermato il presidente del Torino con Cairo ad aver rilasciato una dichiarazione decisamente forte: “Il rigore fischiato a quelli che non nomino non l’avrebbero mai dato a noi“. Il patron granata ha poi voluto fare un paragone: “Il gol annullato al Monza era diverso da quello di Vlasic a Bologna?” Dichiarazioni decisamente forti che non saranno state apprezzate in casa Juventus.