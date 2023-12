PAGELLE E TABELLINO MONZA-JUVENTUS 1-2: Rabiot trascinatore, notte fonda Vlahovic

Voti, pagelle e tabellino di Monza-Juventus, match dell’U-Power Stadium valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A

Recupero pirotecnico all’U-Power Stadium, con Gatti che al ’94 regala tre punti di platino alla Juventus per continuare a sognare lo scudetto.

Valentin Carboni entra e rimette in piedi il Monza nel finale, prima della zampata del difensore ex Frosinone sull’assist dell’inesauribile Rabiot. Il francese con la fascia al braccio trascina la Juve e nel primo tempo apre le marcature con un imperioso stacco di testa dopo l’errore dal dischetto di Vlahovic. Il centravanti serbo torna a deludere, mentre nell’undici di Palladino non brilla l’atteso Colpani. Di Gregorio super, muro Bremer nella retroguardia bianconera. Due notti in testa alla classifica per Allegri, in attesa dell’impegno domenica della capolista Inter sul campo del Napoli.

MONZA

Di Gregorio 7

D’Ambrosio 5,5

Pablo Marì 6 (66′ A.Carboni)

Caldirola 6

Birindelli 5 (46′ Colombo 5,5)

Pessina 6,5

Gagliardini 5,5

Kyriakopoulos 4,5 (66′ Pedro Pereira 5,5)

Ciurria 5,5

Machin 5 (46′ Mota 5)

Colpani 5 (75′ V.Carboni 7)

Allenatore: Palladino 6 – Il suo Monza combina poco per un’ora abbondante di gara, senza trovare pertugi nell’attenta retroguardia bianconera. Azzecca la mozza Valentin Carboni che dà vivacità all’attacco e regala una speranza ai brianzoli. Prima sconfitta stagionale tra le mura amiche, ma il Monza è duro a morire e ci crede sempre.

TOP Monza: Di Gregorio 7 – Tiene in piedi in Monza finché può, straordinaria la doppia parata su Vlahovic dal dischetto. Conferma di essere per l’ennesima volta uno dei migliori portieri del campionato. Il migliore insieme all’esuberante Valentin Carboni. Saracinesca.

FLOP Monza: Kyriakopoulos 4,5 – Si fa sorprendere da Cambiaso sul rigore per la Juventus, dormita che alla fine della giostra costa la sconfitta ala squadra di Palladino. Timido in proiezione offensiva, disorientato nel leggere i movimenti di Cambiaso e McKennie.

JUVENTUS

Szczesny 5,5

Gatti 7

Bremer 7

Alex Sandro 5,5

Cambiaso 6,5 (86′ Locatelli SV)

McKennie 6

Nicolussi Caviglia 6,5 (69′ Danilo 6)

Rabiot 7,5

Kostic 6

Chiesa 5,5 (75′ Kean 5)

Vlahovic 4,5 (69′ Milik 5)

Allenatore: Allegri 6,5 – Finale vibrante, i suoi non fanno arrabbiare e non si tiene in panchina. Alla fine Gatti regala un’altra vittoria di corto muso, pesantissima in chiave scudetto. Rischia solo nel finale, però riesce comunque a sfangarla. Adesso non si può più nascondere.

TOP Juventus: Rabiot 7,5 – Torna a brillare, quantità e strappi che fanno male al Monza. Svetta più in alto di tutti, beffando Gagliardini nel cuore dell’area brianzola. Torna ad esultare, con il gol che mancava dalla prima giornata. E nel convulso finale piazza il blitz decisivo per il 2-1 di Gatti. La Juve non può rinunciare a questo Rabiot. Trascinatore.

FLOP Juventus: Vlahovic 4,5 – Serata da dimenticare e lo si capisce subito dal rigore fallito e dalla successiva ribattuta murata da Di Gregorio. Torna il Vlahovic cupo e nervoso pre Inter, senza mordente nell’attaccare lo spazio sulle accelerazioni di Chiesa. Allegri gli dà il cinque all’uscita dal campo, ma prima si era arrabbiato con il centravanti serbo…

Arbitro Fabbri: 6,5

Il tabellino di Monza-Juventus: muro Bremer, Valentin Carboni mina vagante

MONZA-JUVENTUS 1-2

12′ Rabiot; 92′ V.Carboni (M); 93′ Gatti

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì (69′ A.Carboni), Caldirola; Birindelli (46′ Colombo), Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos (66′ Pedro Pereira); Ciurria, Machin (46′ Mota); Colpani (75′ V.Carboni). A disposizione: Gori, Sorrentino, Donati, Bettella, Cittadini, F.Carboni, Akpa Akpro, Bondo, Maric. Allenatore: Palladino

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso (86′ Locatelli), McKennie, Nicolussi Caviglia (69′ Danilo), Rabiot, Kostic; Chiesa (75′ Kean), Vlahovic (69′ Milik). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Rugani, Miretti, Nonge, Yildiz, Iling-Junior. Allenatore: Allegri

Arbitro: Fabbri (sez. Ravenna)

VAR: Mazzoleni

Ammonizioni: Kyriakopoulos (M), Bremer (J), Milik (J)

Espulsioni: –

Note: recupero 1′ e 8′; spettatori 15.148