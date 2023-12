Napoli, Meluso contro l’arbitro Massa: “Non meritiamo questa mortificazione”

Il Napoli non ci sta: polemiche dopo la direzione arbitrale del signor Massa nella partita persa con l’Inter al Maradona

Walter Mazzarri in silenzio stampa dopo la sconfitta del Napoli al Maradona con l’Inter: il club si scaglia contro la direzione arbitrale del big match della 14esima giornata del campionato di Serie A.

È una furia Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la partita tra gli azzurri e l’Inter al posto del tecnico Walter Mazzarri: “Mazzarri lo vogliamo in panchina, il mister questa sera ha preferito non parlare anche per evitare di rilasciare dichiarazioni che potevamo creare qualche problema”. Senza usare giri di parole, il ds Mauro Meluso ha parlato di una “mortificazione che non meritiamo” riferendosi alla direzione arbitrale di Davide Massa della sezione di Imperia.

Secondo il club partenopeo, arbitro e Var sono “incappati in una giornata no, può capitare a tutti, anche a grandi calciatori come Osimhen o Calhanoglu. Credo sia stata una giornata non felice dell’arbitro” perché “il primo gol ci ha dato una mazzata ed era fortemente viziato da un fallo evidente su Lobotka” e secondo Meluso per sanzionarlo “non c’era neanche bisogno del Var”.

Napoli, la furia di Meluso dopo la sconfitta con l’Inter

Il dirigente del club azzurro ha poi fatto riferimento al secondo episodio “che ci vede oltremodo penalizzati”, ovvero il rigore non fischiato su Osimhen: “Quando ti prendono il tendine d’Achille perdi coordinazione e appoggio, anche Victor mi ha confermato che era fallo”.

Meluso ci tiene a sottolineare: “Non siamo complottisti, è stata una giornata storta, ma perdere vanti ai nostri tifosi dispiace. Il primo gol ci ha creato una condizione psicologica negativa che ha fortemente condizionato la partita”. Il dirigente non vuole “creare alibi a nessuno, la squadra non ci è dispiaciuta e ha dato il massimo creando tante occasioni. Il gol di Calhanoglu è di grandissima fattura, ma non meritavamo questa mortificazione”.

Infine, Meluso ha concluso: “C’è rammarico perché per battere l’Inter la squadra ci ha messo l’anima, ha fatto un’ottima partita. Con Mazzarri stiamo trovando un equilibrio che abbiamo perso per un periodo senza voler buttare la croce addosso a Rudi Garcia. Non meritavamo questa sconfitta per i valori espressi, ha inciso molto questa cattiva serata di Massa che non aveva arbitrato male, ma nei momenti topici poteva fare meglio”.