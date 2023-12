HIGHLIGHTS Napoli-Inter 0-3: Inzaghi cala il tris, furia azzurra su Massa

I nerazzurri di Simon Inzaghi espugnano il Maradona, battendo gli azzurri in un match valevole per la quattordicesima giornata di Serie

L’Inter di Simone Inzaghi cala il tris al Maradona e si riprende la vetta classifica, facendo sprofondare il Napoli a -11. Ora per gli azzurri, per lo Scudetto, si fa davvero dura.

Ma stasera la squadra di Walter Mazzarri ci ha provato fin dall’inizio, prima di crollare nel finale, e le occasioni non sono certo mancate. Anzi.

E’ proprio il Napoli a meritare il vantaggio ma la traversa (tiro di Politano) e Sommer dicono no a Di Lorenzo e compagni. Al 44esimo così, la sblocca l’Inter con un bolide di Calhanoglu. Nella ripresa arriva prima il raddoppio di Barella, servito alla perfezione da Lautaro Martinez, e poi il gol di Thuram, che sfrutta al massimo un assist di Cuadrado.

Non mancano gli episodi arbitrali destinati a far discutere: gli azzurri hanno protestato, infatti, in maniera veemente in occasione della prima rete, perché l’azione sarebbe viziata da un fallo di Lautaro Martinez ai danni di Lobotka. Prima del secondo gol dell’Inter, poi, il Napoli ha richiesto a gran voce un rigore, per intervento vigoroso di Acerbi su Osimhen, ma anche in questo caso, per Massa, è stato tutto regolare.

Napoli-Inter, la classifica di Serie A dopo la vittoria nerazzurra

L’Inter, così, dopo il pareggio contro la Juve, batte il Napoli e torna in testa alla classifica. Il Napoli resta a 24 punti, agganciato dalla Roma.

Napoli-Inter 0-3: 44’ Calhanoglu, 61’ Barella, 85′ Thuram

CLASSIFICA SERIE A: Inter 35, Juventus 33, Milan 29, Napoli 24, Roma 24, Fiorentina 23, Bologna 22, Atalanta* 20, Lazio 20, Frosinone 18, Monza 18, Torino* 16, Lecce 16, Sassuolo 15, Genoa 15, Udinese 12, Empoli 11, Cagliari 10, Verona 10, Salernitana 8.

*una partita in meno

A seguire gli highlights del match