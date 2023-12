L’Arsenal lo libero a titolo gratuito: Jorginho torna in Serie A

Dopo sei anni in Inghilterra, Jorginho potrebbe tornare a giocare in Serie A: un possibile ritorno in vista della prossima stagione

Centrocampista dell’Arsenal e della Nazionale italiana, Jorginho sembra destinato a tornare a giocare in Serie A dopo le esperienze con le maglie di Hellas Verona e Napoli.

Arrivato all’Arsenal lo scorso gennaio dal Chelsea, Jorginho ha un contratto in scadenza con i Gunners che difficilmente eserciteranno l’opzione di rinnovo per un’altra stagione. E così il centrocampista ex Napoli potrebbe lasciare Londra e la Premier League al termine della stagione in corso come spiegato da Football Insider.

Del resto la società londinese da tempo è sulle tracce di un altro centrocampista con le caratteristiche simili a quelle di Jorginho, un elemento che spinge il giocatore classe ’91 sempre più lontano dall’Emirates Stadium. In particolar modo, l’Arsenal starebbe lavorando alla trattativa per ingaggiare Douglas Luiz dell’Aston Villa, il quale dovrebbe dunque diventare l’erede di Jorginho.

Jorginho torna in Serie A: la decisione

Una decisione definitiva sul futuro di Jorginho verrà presa solamente dopo la prossima finestra invernale di calciomercato, ma club e giocatore sembrano aver già deciso per il divorzio al termine della stagione.

Lo stesso calciatore non ha mai nascosto la sua volontà di tornare a giocare in Italia dove ha vestito le maglie di Hellas Verona, Sambonifacese e Napoli prima di seguire Maurizio Sarri al Chelsea con i Blues che sborsarono 57 milioni di euro per aggiudicarsi le prestazioni del regista italo-brasiliano.

Ora, nonostante la possibilità di rinnovare il contratto per un’altra stagione, l’Arsenal difficilmente tratterrà Jorginho che dovrebbe dunque lasciare l’Emirates Stadium e con grande probabilità l’Inghilterra per tornare in Italia. Un possibile affare a parametro zero per diversi club che andranno a caccia di rinforzi a centrocampo la prossima estate. La Juventus è una di queste, così come Milan e Lazio, ma occhio anche a un possibile interessamento da parte dell’Inter mentre per ora appare remota l’ipotesi di un possibile ritorno al Napoli.