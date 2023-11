Jorginho fatto fuori: ecco il nuovo rigorista

L’ennesimo rigore fallito da Jorginho obbliga alla riflessione e al cambio del tiratore: ecco chi sarà il prossimo a calciare

Vigilia delicata per l’Italia, che prepara la fondamentale gara di Leverkusen, domani sera, per la qualificazione a Euro 2024. Appuntamento conclusivo del gironcino, contro l’Ucraina e la possibilità di usufruire di due risultati su tre per raggiungere l’obiettivo per gli azzurri di Spalletti.

Con almeno un pari, la Nazionale raggiunge la fase finale della rassegna continentale, altrimenti dovrà raggiungere gli spareggi. Importante la vittoria di venerdì sera contro la Macedonia, per non obbligarsi a vincere domani sera, anche se pure nel 5-2 contro i balcanici all’Olimpico qualche momento di brivido c’è stato. Qualche fantasma era riapparso per esempio con il rigore fallito da Jorginho sull’1-0, ininfluente per fortuna ai fini del risultato.

Per il centrocampista, è stato il quarto rigore fallito di fila in Nazionale, dopo quello sbagliato nella finale europea del 2021 contro l’Inghilterra e i due contro la Svizzera che di fatto preclusero l’accesso ai Mondiali 2022. Il Ct Spalletti, dopo l’errore, ha comunque elogiato e incoraggiato il giocatore, anche se ha ammesso, oggi, che farlo tornare sul dischetto subito, se capitasse, potrebbe metterlo in difficoltà.

Jorginho, ora basta: sul dischetto ci va qualcun altro

Il partito del cambio del rigorista della Nazionale, dunque, sembra aver avuto la meglio. Ci si chiede chi si prenderà adesso la responsabilità di andare a calciare dagli undici metri e gli appassionati hanno una idea piuttosto precisa.

Rispondendo al sondaggio odierno di Calciomercato.it, il rigorista designato, per i nostri utenti, potrebbe essere Berardi, votato dal 43,9% dei partecipanti. Meglio lui di Chiesa, che ha raccolto il 33,3% dei voti. Non convince l’ipotesi Raspadori (16,7%). E men che meno una conferma di Jorginho, utile solo per il 6,1%.