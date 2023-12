Blitz Giuntoli, due cessione per il colpo scudetto della Juventus

La Juventus pianifica le mosse per gennaio: doppia uscita alla Continassa per finanziare il colpo scudetto nel mercato invernale per Allegri

Incassare prima del via libera per i rinforzi. La Juventus ha bisogno di piazzare delle uscite per rafforzare successivamente la rosa di Massimiliano Allegri nella finestra di gennaio e continuare a sognare lo scudetto.

Così si spiega anche il nuovo blitz di Giuntoli a Londra per tastare l’interesse dalla Premier League per Iling-Junior e Soulé. Il Dt bianconero – scrive la ‘Gazzetta dello Sport’ – oltre a un possibile aggiornamento per la situazione di Kalvin Phillips, ha incassato l’interesse di Newcastle e Crystal Palace per il baby fantasista argentino, attualmente a titolo temporaneo al Frosinone. Soulé potrebbe essere sacrificato sull’altare del bilancio se arrivasse a gennaio un’offerta intorno ai 25 milioni di euro dalle parti della Continassa. Nei programmi comunque, almeno per il momento, resta l’intenzione della Juve di concludere il prestito del giocatore al Frosinone alla corte di Di Francesco.

Calciomercato Juventus, Soulé e Iling portano il tesoretto a gennaio

Resta aperto anche il file di Iling-Junior, utilizzato con il contagocce finora da Allegri e con il contratto in scadenza nel 2025.

Per il rinnovo è tutto fermo e la Juventus potrebbe così decidere di mettere l’inglese classe 2003 sul mercato per non rischiare di perderlo a parametro zero. Da Soulé e Iling il sodalizio bianconero potrebbe incassare 35-40 milioni di euro, tesoretto preziosissimo per dare l’assalto nella finestra invernale a quei rinforzi per rimpolpare il centrocampo dopo le squalifiche di Pogba e Fagioli. In mediana sono in ascesa le quotazioni di Kone oltre a Phillips, mentre sulla trequarti non tramontano le ipotesi Berardi, Samardzic e Sudakov. Infine c’è la l’opzione Bernardeschi che arriverebbe in prestito gratuito dal Toronto.