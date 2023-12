Nulla da fare per Inzaghi: fuori dai convocati per Napoli-Inter | CM.IT

Allenamento di rifinitura per l’Inter prima della partenza per Napoli: assenza importante per Simone Inzaghi in vista del big match del ‘Maradona’

Tutto come previsto ad Appiano Gentile: Alessandro Bastoni non partirà nel pomeriggio per la trasferta di domani sera dell’Inter contro il Napoli.

Il difensore della Nazionale anche oggi si è allenato a parte, svolgendo una seduta personalizzata lontano dal resto del gruppo. Bastoni è alle prese con una lesione al polpaccio destro, rimediata nel ritiro degli Azzurri e che non gli ha permesso di scendere in campo in precedenza nel Derby d’Italia contro la Juventus e il Benfica in Champions League. Simone Inzaghi e lo staff medico – come appreso da Calciomercato.it – non hanno voluto correre rischi sul mancino ex Atalanta e Parma che nei prossimi giorni proseguirà nella tabella di recupero per tornare a disposizione del tecnico sabato prossimo nel match casalingo di San Siro con l’Udinese.

Napoli-Inter, Bastoni non recupera: le scelte di Inzaghi

Al pari di Bastoni non partirà per Napoli ovviamente neanche Pavard, che nei giorni corsi ha tolto il tutore e potrebbe rientrare in campo prima della fine dell’anno.

Inzaghi davanti Sommer confermerà così il terzetto composto da Darmian, de Vrij e Acerbi, mentre rispetto alla trasferta di Lisbona in Champions il mister nerazzurro ritroverà tutto i suoi tirolarissimi negli altri reparti. Ad iniziare da Dumfries, che ha smaltito il leggero affaticamento muscolare che lo ha costretto a restare a Milano e saltare l’incrocio con il Benfica. Sulla corsia opposta tornerà Dimarco, in mezzo spazio ai big Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, quest’ultimo sempre più vicino al rinnovo contrattuale come rivelato anche dal suo agente – Rafaela Pimenta – ai nostri microfoni. Nessun dubbio anche in avanti con capitan Lautaro Martinez e Thuram che guideranno il reparto d’attacco dell’Inter.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.