Inzaghi sorride a metà: Napoli lontana per Bastoni

L’Inter ha iniziato a preparare la trasferta di Napoli dopo il pirotecnico 3-3 di Champions contro il Benfica: Bastoni va verso il forfait

L’Inter ritrova i suoi titolarissimi per la trasferta di Napoli, dopo l’ampio turnover di Champions League nel rocambolesco 3-3 in casa del Benfica.

Una buona e una cattiva notizia per Simone Inzaghi in vista del posticipo del ‘Maradona’: Dumfries va verso il recupero, mentre difficilmente l’allenatore piacentino avrà a disposizione Bastoni. Il difensore della Nazionale – come appreso da Calciomercato.it – anche oggi si è allenato a parte e non ha ancora smaltito la lesione al polpaccio rimediata proprio nel ritiro degli Azzurri e che lo ha costretto al forfait nel Derby d’Italia con la Juventus e contro il Benfica.

Domani Bastoni ad Appiano Gentile tornerà ad allenarsi in campo (sempre comunque con una seduta personalizzata) e le sue condizioni verranno valutate dallo staff medico interista. Inzaghi non vuole forzare i tempi per evitare ricadute e ad oggi appare complicata una convocazione dell’ex Atalanta per la sfida di Napoli.

Più verosimile che Bastoni torni a disposizione per il successivo impegno di campionato a San Siro contro l’Udinese.

Allarme rientrato invece per Dumfries, rimasto a riposo in Champions per un leggero affaticamento muscolare. L’olandese già domani ritornerà ad allenarsi insieme al resto del gruppo e per la trasferta del ‘Maradona’ ritroverà una maglia da titolare sulla corsia destra.

Conferma per de Vrij in difesa con Bastoni ancora ai box, per il resto sarà l’undici tipo con la coppia delle meraviglie Lautaro-Thuram che tornerà a guidare l’attacco dopo il riposo – almeno iniziale – in Europa con il Benfica.