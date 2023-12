Napoli, l’incubo Lautaro incombe: l’incredibile dato favorisce l’Inter

Napoli, incombe l’incubo Lautaro Martinez: un dato legato all’argentino favorisce l’Inter per il prossimo big match del campionato

Si avvicina la super sfida tra Napoli e Inter in programma domenica prossima allo stadio Maradona. Gli azzurri hanno iniziato male la stagione, tanto da dover arrivare ad esonerare Rudi Garcia, ma l’arrivo di Walter Mazzarri ha saputo ravvivare immediatamente l’ambiente.

Passato proprio dal Napoli all’Inter ormai 10 anni fa, il tecnico toscano ha immediatamente ricostruito uno spogliatoio distrutto dall’ex allenatore francese, che ha gettato i campioni d’Italia in carica nello sconforto più totale e a ben 8 punti di distanza dai nerazzurri in vetta alla classifica di Serie A.

Un primato che Simone Inzaghi vuole difendere con le unghie e con i denti dall’inseguimento della Juventus, impegnata nell’ostica trasferta di Monza questa sera dalle 20.45. Lo scorso anno i bianconeri totalizzarono 0 punti contro gli uomini di Palladino in 2 partite, ma in questa stagione non vogliono ripetersi e tenteranno di approfittare proprio del big match a cui è chiamata l’Inter.

Lautaro Martinez incubo del Napoli: un dato lancia i nerazzurri

Dopo la rimonta completata in Champions League contro il Benfica, figlia di un largo turnover proprio in vista di questa sfida, la capolista del campionato vorrà affidarsi al suo bomber assoluto, quel Lautaro Martinez che lo scorso anno è arrivato secondo in classifica marcatori dietro al suo prossimo avversario: Victor Osimhen.

In questa stagione i ruoli sembrerebbero essersi invertiti con il nigeriano all’inseguimento dell’argentino, autore fin qui di 13 gol in 13 partite. Un rendimento monstre, che il “Toro”, non ha intenzione di abbassare da qui al termine del campionato.

Proprio Lautaro è coinvolto in un dato che lo rende un pericolo assoluto per il Napoli, più che per altre squadre. Nei suoi 12 precedenti contro i partenopei, infatti, l’attaccante non ha solo vinto per 6 volte, pareggiato in 3 occasioni e perso solamente in 3 circostanze, ma ha anche realizzato 4 gol.

Non un numero stratosferico, ma necessario per far scrivere il suo nome in una curiosa statistica: quando segna al Napoli, l’Inter vince sempre. E’ successo nel primo incrocio tra il centravanti e gli azzurri, nella stagione 2018-19, quando fu lui stesso a decidere la gara d’andata a San Siro per 1-0.

L’annata successiva, la 19-20, siglò una rete sia all’andata (di nuovo alla 18a giornata, questa volta all’allora San Paolo), sia al ritorno. In entrambi casi fu successo: per 1-3 e per 2-0. Infine l’ultima rete è arrivata nel campionato 21-22, in un 3-2 che ha visto nuovamente la sua firma.

Quattro successi pesanti, tutti firmati dal giocatore più in forma dell’Inter. Il Napoli è avvisato, anche perché la difesa degli azzurri balla. Nelle ultime 5 stagioni prima di questa, solo nel 2019-20, gli azzurri avevano subito più gol (16) in 13 giornate rispetto a quest’anno (14). Un motivo in più per temere Lautaro, pronto a far male ancora una volta e a far volare l’Inter ad un +11 che chiuderebbe definitivamente il sogno Scudetto del Napoli.