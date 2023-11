Conte-Juventus, c’è chi dice no: “Rimpiangeremo Allegri”

La notizia del momento è il ritorno di Antonio Conte alla Juventus che alcune fonti danno per fatto: ma l’ambiente bianconero si spacca

Antonio Conte di nuovo alla Juventus nel 2024/2025. Questa l’indiscrezione lanciata da ‘Radio Radio’, secondo cui il tecnico pugliese potrebbe tornare in bianconero a un decennio di distanza dal suo addio.

Una pista di cui si è parlato molto in tempi recenti, visto il ‘disgelo’ dei rapporti tra il tecnico pugliese e il club bianconero dopo che l’addio, nel 2014, era stato molto burrascoso. La presenza di Conte alle celebrazioni per i cento anni della famiglia Agnelli a capo della Juventus ha fornito un ulteriore assist ai rumours. Il tecnico, dopo l’addio al Tottenham, è ancora disoccupato e sta aspettando il progetto giusto per rimettersi in corsa. C’è chi ritiene che ci fosse, non a caso, anche l’attesa di una nuova ‘chiamata’ da Torino dietro il suo no al Napoli del mese scorso.

Juventus, il ritorno di Conte tra favorevoli e contrari: dibattito aperto sui social

Una ipotesi, quella del secondo ciclo di Conte in bianconero, che è stata accolta con entusiasmo da una parte del tifo. Ma non è stato così per tutti.

Sui social, il fronte è diviso in due, tra chi vorrebbe di nuovo l’allenatore che avviò lo storico ciclo dei nove scudetti di fila e chi invece ritiene che non sarebbe la soluzione ideale. “Volesse il cielo”, scrive qualcuno, e altri immaginano un Vlahovic in grado di realizzare numeri clamorosi con un altro allenatore a dirigerlo. Per altri, però, Allegri sarebbe in realtà l’unico in grado di poter massimizzare i risultati della Juventus attuale. Altri ancora chiedono alla società il coraggio di uscire dall’ottica dei ritorni di fiamma, che ha caratterizzato troppo negli anni le mosse di mercato. Ecco una raccolta dei com

Lo si sapeva già …. ha rifiutato il napoli per questo motivo #Conte . Sono felice , non amo tanto il tipo di calcio che fa, ma da un identità ed è un professionista esemplare . Ritorneremo grandi nel giro di un anno https://t.co/hUIbKaoGsK — Simone (@Simone29164700) November 27, 2023

A radio radio hanno dato la notizia fi un accordo già raggiunto tra la juve e conte per la prossima stagione. Mai notizia fu più lieta! — Sabina (@Sabuz76) November 27, 2023

Quando Antonio Conte allenava la Juventus io ero letteralmente fuori di testa. 🔥🔥🔥Un suo ritorno sarebbe meraviglioso. https://t.co/hU8dTviXLE — Dalila💋 (@DalyGoldenHair) November 27, 2023

Sto fatto che non riusciamo ad uscire dalla comfort zone.

Cavalli di ritorno e vale per Allegri,Pogba,Morata,Buffon,e certamente pure per Conte. https://t.co/hwJfRNjIib — Sua Altezza (@Bubu7tee) November 27, 2023

Lo ripeto, lontano da Torino e questo personaggio qui…

Nel caso contrario tiferò come sempre la squadra e la società, lui no.

Ciò che hai fatto, non lo dimentico.#conte #Juventus https://t.co/MqExgYY9UW — Albert 🤍🖤 (@wamangituka95) November 27, 2023

Giusto epilogo !!

Anticalcio può essere sostituito da un altro anticalcio #allegri #conte https://t.co/LWoOqlxe8v — Gennaro Togna (@gtogna) November 27, 2023

Per carità, pur di non vedere più #ALLEGRIOUT andrebbe bene pure Sonetti. Ma è possibile che non riusciamo ad uscire dalla diarchia Conte/Allegri? — Il Demineralizzato (@allegriwc) November 27, 2023

Siamo sempre lì ..conte allegri..allegri conte …. cambiare vuol dire cambiare..non il Gattopardo — Endry (@Endry85604668) November 27, 2023