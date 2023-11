Conte alla Juve, “è fatta”: lo annunciano in diretta radio

Svolta per la panchina della Juventus, l’annuncio arriva in diretta radio: riecco Antonio Conte

Il pareggio ottenuto in casa contro l’Inter ha permesso alla Juventus di restare in scia dei nerazzurri ai vertici della classifica.

I bianconeri restano a due punti dai meneghini, con Milan e Napoli che hanno rosicchiato due punti ad entrambe le compagini. Nel frattempo le voci di un possibile addio di Massimiliano Allegri a fine stagione sembrano alimentarsi. Ivan Zazzaroni ha sottolineato come il tecnico toscano lascerà la Juve alla fine dell’anno, sottolineando come Conte sia desideroso di tornare in bianconero. E a tal proposito una svolta che ha del clamoroso arriva da ‘Radio Radio’, con Ilario Di Giovambattista che ha annunciato il ritorno del tecnico leccese a Torino.

Juve: stop Allegri, arriva Conte. “Sarà il tecnico dal 2024/2025”

Conte, rimasto senza squadra dopo l’addio al Tottenham con la risoluzione consensuale del marzo scorso, è quindi pronto a tornare alla guida di un club.

E il club in questione, sottolinea Di Giovambattista, sarebbe la Juventus. “Le parti avrebbero già raggiunto un accordo – sottolinea – Conte sarà il nuovo allenatore della Juventus nella stagione 2024/2025”. Va ricordato come Allegri ha un contratto con la società bianconera fino al 2025 e come Conte e la Juventus non si fossero lasciati in maniera molto ottimale, visto anche quella che era stata l’accoglienza dello Stadium nei confronti del suo ex giocatore e allenatore quando si era (ri)presentato a Torino, questa volta come tecnico dell’Inter.

Il nome di Conte in ottica Juve continua dunque ad essere sempre più caldo. Per l’ex ct della Nazionale si era parlato anche di un’ipotesi Napoli a fronte dell’addio di Rudi Garcia, ma Conte aveva rifiutato la proposta partenopea, affermando di non voler ereditare squadre a stagione in corsa. Difficile, stando a questo principio, rivederlo quindi in questa stagione alla guida di un club. La svolta potrebbe così arrivare nel corso della prossima estate.