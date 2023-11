Vlahovic via dalla Juve dopo il gol: scambio a gennaio accettato

Vlahovic, uno dei grandi protagonisti della Juventus, rischia di salutare i bianconeri a gennaio; possibile scambio di mercato

La Juventus, nell’ultima giornata di campionato, ha pareggiato uno a uno con l’Inter in un derby d’Italia dove i grandi protagonisti sono stati i due attaccanti; al vantaggio di Vlahovic ha risposto Lautaro per un pareggio che certifica sia la forza dei nerazzurri sia la possibilità, da parte dei bianconeri, di lottare fino alla fine per lo scudetto. Il centravanti serbo non segnava dalla doppietta contro la Lazio; una rete importante e che può sbloccare definitivamente un giocatore in grado di trascinare la Juventus verso grandi obiettivi.

Vincere lo scudetto non sarà semplice ma con un giocatore come Vlahovic nulla è impossibile; i bianconeri però devono fare attenzione al prossimo mercato invernale quando il centravanti potrebbe cambiare maglia. Il classe 2000, per le sue caratteristiche (forza fisica, abilità nel gioco aereo, tecnica e capacità realizzativa) farebbe comodo a diverse squadre.

Un club particolarmente interessato al centravanti bianconero, come riportato da elgoldigital, è l’Atletico Madrid; i Colchoneros sono in piena corsa per il titolo e non è escluso che, a gennaio, possano intervenire sul mercato per dare a Simeone quelle risorse necessarie ad affrontare la seconda parte di stagione. Vlahovic andrebbe a migliorare di molto il reparto offensivo dell’Atletico che potrebbe tentare un clamoroso scambio di mercato.

Juventus, possibile scambio Vlahovic-de Paul: la situazione

I bianconeri, nel prossimo mercato invernale, hanno bisogno di rinforzare il centrocampo considerando l’impossibilità di utilizzare (per le note vicende) Fagioli e Pogba. La Juve, se vuole lottare fino alla fine per lo scudetto, devono migliorare la rosa in mezzo al campo e un possibile nome è quello di de Paul.

Il centrocampista argentino, classe 1994, sta vivendo una situazione particolare all’Atletico Madrid; il giocatore, fino a questo momento, ha disputato dodici partite tra tutte le competizioni ma in nessuna gara è rimasto in campo per tutti i novanta minuti. Nonostante le sue qualità non sembra essere stato in grado di convincere pienamente Simeone e, proprio per questo, non è da escludere un suo addio a gennaio.

Giocatore estremamente tecnico e con la possibilità di essere impiegato sia come mezzala offensiva sia come trequartista alle spalle della punta. Duttilità tattica perfetta per inserirsi nel sistema di gioco dei bianconeri. Vlahovic piace all’Atletico mentre de Paul interessa alla Juve ma sembra praticamente impossibile che questo scambio possa andare in porto. Il club italiano non ha nessuna intenzione di privarsi di un giocatore che può essere determinante nella corsa scudetto.