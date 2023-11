HIGHLIGHTS | Lautaro risponde a Vlahovic: Juventus e Inter non si fanno male

Finisce in parità il big match ai vertici della Serie A tra Juventus e Inter. La decidono i Bomber: al vantaggio di Vlahovic risponde Lautaro Martinez

Pareggio tra la capolista Inter e la seconda in classifica Juventus. Partita fisica e tattica, per i bianconeri ci pensa Valhovic, a spegnere l’entusiasmo dello Stadium è stato Lautaro Martinez.

Primo tempo piuttosto acceso ed equilibrato tra Juventus e Inter. La prima grande occasione l’ha avuta Chiesa che però non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta. L’ex fiorentina, poco dopo, fa un assist magistrale per il gol del vantaggio realizzato da Dusan Vlahovic al 27′. Bastano 6 minuti, però, ai nerazzurri per pareggiare i conti. Scatto bruciante di Marcus Thuram che trova il corridoio per il compagno di reparto Lautaro Martinez, taglio perfetto dell’argentino che insacca in rete.

Juventus-Inter 1-1: marcatori e classifica

Nella ripresa cala il ritmo con le squadre che badano più a non subire gol che a provare a farle. Le emozioni le danno i cambi con l’ingresso in campo di Cuadrado accolto da una bordata di fischi (e qualche insulto) dai sostenitori bianconeri.

Poche le emozioni, qualche attimo di tensione per il giallo allo stesso Cuadrado e per una mancata ammonizione a Rabiot per un intervento simile a quello del colombiano. Alla fine è 1-1: Juventus e Inter si dividono la posta e la classifica si accorcia con il Milan che si porta a -6.

JUVENTUS-INTER 1-1: 27′ Vlahovic (J) 27′, 33′ L.Martinez (I)

Classifica Serie A: Inter 32 punti; Juventus 30; Milan 26; Napoli 24; Roma 21; Atalanta 20; Fiorentina 20; Bologna* 18; Monza 18; Frosinone 18; Lazio 17; Torino* 16; Sassuolo 15; Lecce* 14; Genoa 14; Udinese 11; Cagliari 10; Empoli 10; Hellas Verona* 8; Salernitana 8.

*Una partita in meno.

A breve gli Highlights della partita.