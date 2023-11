Juventus, avanti tutta per De Paul: arriva a Torino così

La Juventus torna a pensare con grande convinzione a De Paul: ecco il piano per regalarlo ad Allegri a gennaio

La Juventus inizia a cullare ambizioni importanti per questa stagione, dalla gara con l’Inter usciranno ulteriori indicazioni sulle possibilità dei bianconeri di contendere lo scudetto ai nerazzurri. In qualunque caso, i bianconeri sanno di dover intervenire sul mercato a gennaio specialmente a centrocampo, per rinforzarsi e pensare in grande.

Ad Allegri servono alternative là in mezzo dopo che Pogba e Fagioli sono usciti definitivamente di scena per questa stagione per le rispettive vicende extra campo. Come raccontato in questo periodo dalla redazione di Calciomercato.it, in cima alla lista di Giuntoli e Manna ci sono De Paul e Samardzic. Piste da monitorare entrambe, ma per le quali bisogna ancora lavorare. Con il mercato in avvicinamento, i bianconeri devono provare ad accelerare e in questo senso la grande stima che Allegri ha sempre nutrito nei confronti dell’argentino potrebbe generare una strategia ben precisa.

Juventus, Giuntoli prepara il ‘tesoretto’ per De Paul: cessione e assalto all’Atletico

Ne abbiamo parlato, De Paul non è esattamente al centro dei piani tecnici dell’Atletico Madrid, che però non ha aperto all’ipotesi del prestito. Per mettere a segno il colpo, la Juventus dovrà mettersi in condizione di acquistarne il cartellino integralmente, e Giuntoli e Manna, nel corso del loro recente viaggio a Londra, forse hanno trovato il modo di costruire questo ‘tesoretto’.

Il Tottenham è sempre più interessato a Samuel Iling-Junior, che vista la sovrabbondanza sulla fascia sinistra in casa Juve può partire. Al contrario, gli ‘Spurs’ su quel lato di campo sono in emergenza, e potrebbero accettare la valutazione di 18-20 milioni di euro fatta dai bianconeri. A quel punto, secondo ‘Tuttosport’, la cifra verrebbe prontamente reinvestita per andare all’assalto di De Paul.