Verso Juventus-Inter: Allegri può tirare un sospiro di sollievo

Si avvicina il fischio d’inizio della sfida tra Juventus e Inter e cresce l’attesa per il derby d’Italia: importante novità a poche ore dalla partita

Il big match tra Juventus e Inter metterà in palio punti importanti in chiave scudetto. E c’è una importante novità quando mancano poche ore al fischio d’inizio.

Sono ventidue i calciatori convocati da Massimiliano Allegri in vista della partita di questa sera tra Juventus e Inter. Una partita sempre affascinante e carica di significato. E questa volta il derby d’Italia metterà in palio anche punti pesanti in chiave scudetto, con i bianconeri che hanno la possibilità di sorpassare la capolista Inter, portandosi al primo posto in classifica oltre a mantenere invariate le distanze su Milan e Napoli che hanno già vinto negli anticipi del sabato.

E per l’occasione, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri può sorridere per una buona notizia che arriva dall’infermeria: confermato, infatti, il pieno recupero di Alex Sandro che torna in lista dopo aver saltato ben undici partite consecutive in campionato per infortunio (non giocava da Juventus-Bologna, seconda giornata). Un rientro importante, con l’esterno brasiliano tornato nell’elenco dei convocati in vista della partita di questa sera.

Juventus, Allegri recupera Alex Sandro

Non solo Alex Sandro: nell’elenco dei ventidue calciatori che Massimiliano Allegri ha convocato per il big match con l’Inter figura anche Manuel Locatelli, regolarmente a disposizione dopo essersi messo alle spalle l’infortunio che lo ha costretto a saltare gli impegni con la Nazionale di Luciano Spalletti.

Due buone notizie, dunque, per la Juventus di Massimiliano Allegri che può tirare un bel sospiro di sollievo in vista della partita con l’Inter. I bianconeri proveranno a dare continuità alla striscia di risultati utili, con la Vecchia Signora reduce da cinque vittorie di fila e sei successi nelle ultime sette partite, intervallate solo dal pareggio a reti bianche sul campo dell’Atalanta.