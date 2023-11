Probabili formazioni Juventus-Inter: Allegri ha due dubbi, scelte obbligate per Inzaghi

La Juventus di mister Allegri ospita l’Inter di Simone Inzaghi nel big match dell’Allianz Stadium. I possibili schieramenti della sfida valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A

È Derby d’Italia a Torino, la prima contro la seconda. Una delle rivalità più sentite del nostro calcio, per una gara che non è mai come le altre.

Juventus-Inter è una delle partite più importanti della nostra Serie A. E quest’anno mette di fronte le due formazioni che finora hanno fatto meglio. Mister Massimiliano Allegri recupera Miretti e McKennie, ma dovrà fare ancora a meno di Weah. Su Manuel Locatelli il livornese non scioglie i dubbi, nonostante l’allenamento in gruppo di ieri: si deciderà dopo l’ultimissima rifinitura di questa mattina alla Continassa. In attacco, Chiesa è certo del posto, accanto a lui uno tra Vlahovic e Kean.

Scelte obbligate per Simone Inzaghi in difesa, con il tecnico nerazzurro che non avrà a disposizione Pavard e Bastoni. Davanti Sommer ci sarà quindi de Vrij insieme a Darmian e Acerbi. Per il resto sarà l’Inter dei titolarissimi, con Frattesi arma a centrocampo da sfruttare a gara in corso per il tecnico piacentino. Thuram affianca capitan Lautaro Martinez in attacco, mentre non recupera Alexis Sanchez fermato da una leggera distorsione alla caviglia. Chi non è partito invece per Torino è l’atteso ex Cuadrado, arruolabile dopo oltre un mese e mezzo ai box.

Juventus-Inter: probabili formazioni e dove vederla in TV

La sfida della tredicesima giornata di campionato tra Juve e Inter sarà diretto dall’arbitro Guida della sezione di Torre Annunziata, al VAR di Lissone ci sarà invece Irrati. Il big match dello ‘Stadium’ verrà trasmessa live e in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma DAZN.

Di seguito le probabili formazioni del Derby d’Italia Juventus-Inter, di scena questa sera alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Huijsen, Nicolussi Caviglia, Miretti, Nonge, Iling Junior, Yildiz, Kean, Milik. Allenatore: Allegri

Indisponibili: Danilo, De Sciglio, Weah

Squalificati: Fagioli, Pogba

Diffidati: Gatti

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Stabile, Bisseck, Cuadrado, Carlos Augusto, Agoume, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Bastoni, Pavard, Sanchez

Squalificati: –

Diffidati: –

Il calendario di Juventus e Inter dopo il Derby d’Italia

I bianconeri, che quest’anno non disputano le coppe, dopo l’Inter giocheranno contro Monza in trasferta di venerdì, poi ospiteranno il Napoli – per un altro big match casalingo – e quindi se la vedranno col Genoa. L’Inter, archiviata la Juventus, avrà lo scontro in Champions League contro il Benfica. Poi anche la banda Inzaghi affronterà il Napoli, ma in trasferta, quindi l’Udinese al ‘Meazza’.