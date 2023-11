DIRETTA Juventus-Inter, la conferenza Inzaghi: “La Juve ha un vantaggio” LIVE

Vigilia del big match scudetto tra Juventus e Inter: le dichiarazioni in conferenza stampa di Simone Inzaghi

L’attesa sta per finire. Domani è il giorno di Juventus-Inter, scontro ad alta quota tra le prime due della classe del campionato di Serie A.

I nerazzurri arrivano alla sfida dell’Allianz Stadium con due punti di vantaggio sui grandi rivali e per l’occasione dovranno rinunciare per infortunio a due pilastri del calibro di Bastoni e Pavard. Inzaghi in compenso può recuperare l’ex Cuadrado, in ripresa dopo l’infiammazione al tendine achilleo delle ultime settimane: la rifinitura del pomeriggio sarà decisiva per una possibile convocazione del laterale colombiano. Per il resto, a meno di sorprese nell’ultimo allenamento prima della partenza per Torino, la formazione è praticamente fatta per il tecnico piacentino: il terzetto Darmian-de Vrij-Acerbi in difesa, mentre a guidare l’attacco ci saranno ovviamente Thuram e capitan Lautaro Martinez. Conferma per i big a centrocampo, con Frattesi arma da sfruttare a gara in corso.

Simone Inzaghi interviene in conferenza stampa dal centro sportivo di Appiano Gentile alla vigilia del Derby d’Italia contro la Juventus.

“Mi aspettavo assolutamente che la Juventus fosse in questa posizione di classifica, è un ottima squadra e con Allegri vuole sempre vincere. Ha grandissimi ambizioni e un grandissimo vantaggio senza coppe nel preparare le gare. Noi non ci nascondiamo e ci prendiamo le nostre responsabilità”.

“Per Cuadrado e Sanchez valuteremo oggi. Alexis ha preso una leggera distorsione alla caviglia in nazionale e ieri non si è allenato. Cuadrado dopo tanto tempo ha svolto la seduta col gruppo, ci è mancato tanto in questi 50 giorni perché è un grandissimo giocatore. Valuteremo oggi dopo la rifinitura”.

“Domani sarà una gara stimolante, sappiamo quanto conta e che significato ha per entrambe le squadre. Non la considero però decisiva, il percorso è ancora lungo in campionato. Non firmo per il pareggio, personalmente non lo farei per nessuna gara. Andremo a Torino per fare la nostra partita contro una grande squadra che ha in rosa giocatori che ti possono decidere la gara in qualsiasi momento”.

“Non farei cambio, Allegri e la Juventus vorrebbero sempre giocare le coppe europee come noi. Giocare le coppe comporta però tutta un’altra preparazione e questo incide nel corso della stagione”.

“Rinnovo Marotta e della dirigenza? Sono molto contento per loro perché se lo meritano, sono dei grandissimi dirigenti. Sarebbe un segnale molto importante per la società, lavorano e vivono 24 ore su 24 al per il bene dell’Inter”.

“Parole Allegri? Non partecipo a griglie, non nasconde le azioni dell’Inter. So soltanto che sarà un percorso lungo. Noi dobbiamo guardare la prossima che è domani contro la Juventus, senza guardare più in là. Speriamo di fare più partite possibile”.

IN AGGIORNAMENTO