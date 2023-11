Inzaghi ha scelto l’undici anti-Juve: c’è una sorpresa per il Derby d’Italia

L’Inter prepara ad Appiano Gentile lo scontro al vertice contro la Juventus: Simone Inzaghi ha provato oggi l’undici titolare per il Derby d’Italia dell’Allianz Stadium

Juan Cuadrado ‘vede’ la Juventus. Anche oggi l’esterno colombiano si è allenato in gruppo, a differenza di ieri però concludendo l’intera seduta di allenamento agli ordini di Simone Inzaghi.

Filtra cauto ottimismo sulle condizioni del numero sette dell’Inter e solo domani pomeriggio, dopo la rifinitura prima della partenza per Torino, il tecnico e lo staff medico nerazzurro scioglieranno i dubbi sulla convocazione del giocatore per il big match scudetto dell’Allianz Stadium. Cuadrado è alle prese da diverse settimane con una fastidiosa infiammazione al tendine achilleo della gamba sinistra e fino a pochi giorni fa sembrava quasi certa la sua assenza anche domenica sera nella sfida contro la sua ex squadra. Il classe ’88 nella migliore delle previsioni andrebbe comunque in panchina e potrebbe essere una freccia da utilizzare nell’ultima porzione di gara da Inzaghi.

Inter Inzaghi ritrova Cuadrado e si affida ai titolarissimi contro la Juventus

A parte gli infortunati Pavard e Bastoni che marcheranno visita nello scontro al vertice contro i bianconeri, gruppo quindi al completo quest’oggi ad Appiano Gentile con il rientro anche di Sanchez dopo le fatiche con la nazionale cilena.

Formazione praticamente fatta per Inzaghi in attesa dell’ultimo allenamento alla vigilia del Derby d’Italia, con il tecnico piacentino che nel pomeriggio ha provato l’undici anti-Juve nella partitella di fine seduta. Difesa ‘obbligata’ davanti a Sommer con Darmian e Acerbi ai lati de Vrij, mentre sugli esterni ci saranno i due titolarissimi Dumfries e Dimarco. In regia l’insostituibile Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan interni di centrocampo. Frattesi partirà ancora volta dalla panchina e sarà un arma preziosissima per Inzaghi a gara in corso. In avanti spazio ovviamente al collaudato tandem formato da Lautaro Martinez e Thuram, che insieme hanno realizzato 19 gol delle 34 reti complessive in stagione dell’Inter.

Probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.