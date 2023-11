Arriva la Juve e si rivede Cuadrado: c’è una speranza per il match scudetto

Juan Cuadrado è fermo per infortunio da inizio ottobre: l’esterno colombiano, ex della sfida, spera nella convocazione (comunque difficile) per il Derby d’Italia di domenica sera all’Allianz Stadium tra Juventus e Inter

Difficile ma una piccola speranza c’è. Juan Cuadrado intravede la luce in fondo al tunnel, anche se è ancora presto per capire se riuscirà a essere tra i convocati in vista del big match contro la Juventus.

Una partita speciale inevitabilmente per il colombiano, considerando le sette stagioni trascorse con la casacca bianconera. Nell’ultima seduta l’esterno classe ’88 ha riassaporato il campo insieme al resto della squadra e tornando – seppur parzialmente – in gruppo nel quartier generale di Appiano Gentile. Riscaldamento e qualche esercizio fisico e con la palla per Cuadrado, prima di staccarsi dal gruppo per continuare nel lavoro personalizzato. La seduta di domani e la rifinitura in programma sabato prima della partenza per Torino saranno decisive per Simone Inzaghi e lo staff medico nerazzurro per valutare le condizioni del numero 7 in merito a un’eventuale convocazione per il Derby d’Italia dell’Allianz Stadium. Cuadrado è ai box da un mese e mezzo, dopo il riacutizzarsi dell’infiammazione al tendine achilleo della gamba sinistra alla fine del match di campionato contro il Bologna del 7 ottobre.

Inter, Cuadrado rivede la luce: spera nella convocazione contro la Juventus

Il sudamericano, dopo il passaggio all’Inter tra le polemiche l’ultima estate a parametro zero, si è rivelato finora un flop per i nerazzurri: appena 97 minuti giocati in tutte le competizioni, con soltanto quattro gettoni e tutti subentrando dalla panchina.

Troppo poco per chi, nelle idee di Inzaghi che lo ha fortemente voluto a Milano, doveva rappresentare praticamente un titolare aggiunto alle spalle di Dumfries sulla corsia destra dello scacchiere interista. Cuadrado invece è sparito ben presto dai radar e adesso sta cercando di mettersi alle spalle i problemi fisici per rientrare al più presto possibile in campo e dare un contributo alla causa. L’obiettivo nell’immediato è strappare la convocazione proprio contro la Juve, in una partita speciale per il 35enne laterale colombiano che sotto la Mole ha collezionato 314 presenze e vinto indici trofei. Altrimenti l’ex bianconero proverà ad esserci la settimana successiva contro Benfica o Udinese. Un jolly in più sicuramente prezioso per Simone Inzaghi, che al cospetto della ‘Vecchia Signora’ non potrà contare domenica sera sicuramente di due titolari del calibro di Pavard e Bastoni nel pacchetto arretrato. Mentre per il futuro, ad oggi, è lontano un possibile rinnovo di Cuadrado con l’Inter del contratto annuale firmato la scorsa estate e in scadenza il prossimo 30 giugno.