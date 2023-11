Bastoni mette nei guai Inzaghi: Inter mai vista contro la Juve

Simone Inzaghi trema per le condizioni di Bastoni, KO nel ritiro della Nazionale: attesa per i nuovi esami del difensore, da escludere al momento un recupero per il Derby d’Italia contro la Juventus

Non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi dalla parentesi delle nazionali. Specialmente per quanto concerne Alessandro Bastoni, out nel ritiro dell’Italia e fuori causa per le due decisive sfide degli Azzurri di Spalletti contro Macedonia e Ucraina.

Risentimento al polpaccio destro recitava ieri il comunicato da Coverciano dopo gli esami strumentali, mentre la realtà dei fatti parla di lesione per il difensore dell’Inter. Bastoni ha fatto subito rientro a Milano e oggi si è sottoposto alle prime terapie del caso. Il mancino nerazzurro tra lunedì e martedì prossimo farà dei nuovi accertamenti, che stabiliranno il grado della lesione al polpaccio della gamba destra. Il Derby d’Italia contro la Juventus è lontanissimo per Bastoni: molto difficile un recupero in caso di lesione lieve, mentre un problema più serio al polpaccio si tradurrebbe in uno stop più lungo per il difensore ex Atalanta. Se la lesione sarà più profonda, Bastoni oltre alla Juventus salterebbe anche la sfida contro il Benfica in Champions League e l’altro big match di campionato in casa del Napoli. Il nazionale azzurro classe ’99 rischia dalle tre alle quattro settimane di stop se l’entità dell’infortunio si rivelasse più grave del previsto.

Inter, Inzaghi in emergenza: difesa inedita con la Juventus

Simone Inzaghi e la dirigenza interista sono in ansia e incrociano le dita per i nuovi esami della prossima settimana, con il tecnico piacentino che studia le contromosse in vista dello scontro scudetto alla ripresa del campionato contro la Juve, dove già dovrà rinunciare a Pavard (il rientro del francese è previsto a gennaio).

Scelte obbligate quindi nel reparto arretrato per la gara dell’Allianz Stadium con Darmian braccetto, de Vrij in mezzo e Acerbi dirottato sul centrosinistra. Un terzetto davanti Sommer mai schierato finora dall’inizio da Inzaghi in questa stagione. Con Pavard e Bastoni contemporaneamente ai box, nelle rotazioni difensive dovrebbe trovare spazio il baby Bisseck mentre Carlos Augusto potrebbe arretrare all’occorrenza sulla linea dei difensori. Non preoccupa invece Calhanoglu, rientrato in anticipo causa influenza dagli impegni con la Turchia e per l’imminente nascita del figlio. Arrivano buone notizie anche per Arnautovic, che ieri sera aveva rimediato un colpo nel finale della gara delle qualificazioni europee tra la sua Austria e l’Estonia. Chi lascia sulle spine Inzaghi è ancora Cuadrado, sempre alle prese con l’infiammazione al tendine achilleo. Il colombiano proverà a forzare la prossima settimana, ma in merito a una possibile convocazione contro l’ex Juventus restano diversi punti interrogativi.