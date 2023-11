Allarme Inzaghi per Juve-Inter: rischia di saltare anche la Champions

Al rientro dalla sosta l’Inter affronterà la Juventus a Torino: non arrivano buone notizie dall’infermeria per Inzaghi

La sosta per gli impegni delle nazionali ha spezzato il ritmo di un campionato che sta andando sempre di più verso una battaglia testa a testa tra Inter e Juventus. I nerazzurri primi in classifica, saranno peraltro di scena a Torino domenica 26 ma potrebbero non arrivare in condizioni ottimali.

Simone Inzaghi spera di avere tutti a disposizione ma non arrivano buone notizie su quelle che sono le condizioni fisiche di Alessandro Bastoni, difensore convocato da Spalletti in Nazionale.

Il centrale di Inzaghi ha infatti subito un problema muscolare e a seguito degli esami strumentali effettuati stamani, è stato confermato un risentimento muscolare al polpaccio destro.

Inter, Bastoni ko: a rischio per la Juventus e non solo

Alla luce del risentimento Bastoni è stato ritenuto non idoneo a scendere in campo per gli impegni con la Nazionale e farà dunque rientro all’Inter.

Per il numero 95 meneghino si sospetta lesione al polpaccio e al ritorno ad Appiano faranno nuovi accertamenti: se verrà confermata lesione, oltre a Juventus-Inter di rientro dalla sosta, potrebbe rischiare di saltare anche Benfica in Champions e Napoli.

Bastoni andrà quindi valutato fisicamente prossimamente, intanto Inzaghi potrebbe avere un problema in più dopo la sosta.