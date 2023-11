Giuntoli cala il jolly: incontro alla Continassa, ha detto sì alla Juve

La Juventus non si ferma: Giuntoli a caccia del tassello per il centrocampo di Allegri in vista del mercato di gennaio. Rispunta il pupillo del Dt bianconero

La Juventus ha la necessita di regalare a Massimiliano Allegri un centrocampista nel mercato di gennaio, complice anche la doppia assenza per squalifica di Pogba e Fagioli.

L’allenatore livornese ha la coperta corta in mediana e serve un nuovo tassello alla riapertura del mercato. Il nome più caldo sull’agenda di Giuntoli rimane Kalvin Phillips, con la dirigenza della Continassa in pressing per strappare il prestito dal Manchester City visto che il nazionale inglese non rientra più nei piani di Pep Guardiola. Hojbierg, De Paul e Samardzic sono le altre opzioni al vaglio, ma al momento complicate considerando la valutazione importante delle rispettive squadre di appartenenza. La Juve cerca per la finestra invernale una soluzione low cost e sotto osservazione di Giuntoli e del braccio destro Manna figura anche Fabian Ruiz.

Calciomercato Juventus, summit per Fabian Ruiz: da Allegri solo a una condizione

Il centrocampista spagnolo è un pupillo dei Giuntoli, che lo ha portato al Napoli nell’estate 2018 prima della cessione al Paris Saint-Germain un anno e mezzo fa.

Fabian adesso è una riserva di lusso con Luis Enrique in panchina: se in campionato ha trovato maggiore continuità, in Champions League invece è sempre partito dalla panchina (comprese le due gare col Milan). L’ex Betis reclama più spazio e non sarebbe insensibile al corteggiamento della Juventus e di Giuntoli. Di recente gli agenti del giocatore sono stati a Torino e hanno illustrato la situazione attuale del proprio assistito alla dirigenza della Continassa. La ‘Vecchia Signora’ a gennaio non può spingere oltre al prestito, inserendo un diritto o obbligo di riscatto a fine stagione per il cartellino di Fabian Ruiz. Il profilo stuzzica per caratteristiche anche Allegri e la sua valutazione non è inferiore ai 25 milioni di euro. Lo spagnolo ha un contratto fino al giugno 2027 con il PSG e un ingaggio intorno ai 5 milioni netti a stagione.