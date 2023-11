Centrocampo cercasi: torna da Giuntoli 18 mesi dopo, le condizioni della Juventus

La dirigenza della Juventus è al lavoro per puntellare la rosa di Massimiliano Allegri. Gli ottimi risultati in campionato hanno convinto, ancor di più, Giuntoli e Manna a cercare almeno un nuovo innesto. In primis, a centrocampo

Tanti i nomi accostati alla Juve, dal più caldo Kalvin Phillips, ai vari Lazar Samardzic, Pierre Emile Hojbjerg e Rodrigo De Paul. Sino ad arrivare allo spagnolo Fabian Ruiz.

Il mercato della Juventus è fatto di opportunità, a gennaio ancor di più. Oltre all’idea di regalare una freccia in attacco sull’esterno a Max Allegri, nella mentre dei dirigenti bianconeri c’è la priorità di dover andare a puntellare il reparti di centrocampo, numericamente deficitario, nonostante i soli impegni in campo nazionale.

Giovanni Manna e Cristiano Giuntoli, direttori della ‘Signora’, dopo il viaggio a Londra sono tornati con le idee più chiare sul dà farsi. La pista Phillips è calda e concreta, le altre idee da sondare e tenere buone, alle condizioni desiderate. In tal senso, c’è da registrare l’interesse anche per Fabian Ruiz del Paris Saint-Germain. Lo spagnolo, ex-Napoli, è conosciuto benissimo da Cristiano Giuntoli che ha lavorato con lui proprio in azzurro. Il football director lo stima molto e tiene d’occhio la sua situazione.

Calciomercato Juventus: Giuntoli osserva Fabian Ruiz. Col PSG si lavora per il prestito

Le idee in casa Juventus sono tante ma c’è da fare i conti con la realtà. Un profilo come quello di Fabian Ruiz può fare al caso dei bianconeri, ma solamente a determinate condizioni.

Il calciatore spagnolo non sta giocando molto col PSG. In campionato, la Ligue One, l’ex Napoli e Betis ha giocato solamente in cinque occasioni da titolare, su undici gare. In Champions League, non è mai sceso in campo dal primo minuto. E in due occasioni ha guardato il match interamente dalla panchina, contro Dortmund e Newcastle.

Fabian Ruiz non vive quindi una situazione idilliaca nella capitale francese. Una prima parte di stagione ai margini ha attirato le attenzioni proprio della Juventus. Attraverso Cristiano Giuntoli, che ne apprezza le qualità, i bianconeri monitorano l’evolversi settimana dopo settimana della permanenza nel PSG dello spagnolo classe ’96. Il profilo piace, e farebbe al caso della ‘Signora’. La Juventus però può affondare il colpo solamente in prestito con il Paris Saint-Germain si può lavorare in tal senso. Il giocatore, dal canto suo, vorrebbe ritrovare centralità e minuti, per non perdere l’europeo con la maglia delle ‘Furie rosse’.

La dirigenza della Juve osserva quindi l’evolversi della situazione, vigie qualora si aprisse uno spiraglio concreto coi parigini. Allegri anche stima lo spagnolo, che si inserirebbe perfettamente sulla mediana, anche per le sue importanti doti balistiche.