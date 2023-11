Juventus, osservato speciale per Giuntoli: clausola da 104 milioni

Giuntoli a caccia del centrocampista a gennaio per Allegri, con il Dt della Juventus che lavora anche in vista di giugno: ostacolo clausola e Premier League

La Juventus sta monitorando diversi profili a centrocampo e non solo per la finestra di gennaio che rappresenta una priorità per il Dt Giuntoli.

Allegri ha la coperta corta in mediana viste le assenze di Pogba e Fagioli, con quest’ultimo che ieri ha rinnovato il contratto con la ‘Vecchia Signora’ fino al giugno 2028. Phillips, Hojbjerg e De Paul restano gli obiettivi più caldi, mentre per Samardzic la dirigenza della Continassa potrebbe rinviare tutto alla prossima estate. Quando i bianconeri valuterebbero di affondare il colpo anche per Joao Neves, talento classe 2004 che si ta mettendo in grande evidenza con la casacca del Benfica. Il centrocampista portoghese è stato anche seguito a più riprese dal vivo da Giuntoli, compreso il match di San Siro in Champions League tra le ‘Aquile’ e l’Inter di Inzaghi. Su Neves, rappresentato da Jorge Mendes, non mancherebbe comunque la concorrenza specialmente dalle big di Premier League.

Calciomercato Juventus, ostacolo Manchester United per Joao Neves

Sia Arsenal che Manchester United sarebbero forti sul 19enne giocatore e come la Juventus lo avrebbero seguito in diverse circostanze negli ultimi mesi.

Alcuni emissari dei ‘Red Devils’ ad esempio – come scrive Fabrizio Romano – avrebbero osservato Joao Neves lo scorso weekend nel big match del campionato portoghese tra il Benfica e lo Sporting Club Portugal. Proprio lo United sarebbe la compagine più attiva sul giocatore, anche se prima di un eventuale assalto si attende l’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione all’Old Trafford. Al momento però, sia per il Manchester United che per tutte le altre pretendenti Juve compresa, il Benfica non avrebbe intenzione di cedere il suo gioiello blindato da un contratto fino al 2028 e con una clausola rescissoria da 104 milioni di sterline (120 milioni di euro al cambio).