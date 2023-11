Milan, ecco il bomber per Pioli: affare da 17 milioni a gennaio

Il Milan a caccia sul mercato di un centravanti per affiancare Giroud: Moncada e Furlani provano l’assalto già per la finestra di gennaio

Il Milan a caccia dell’attaccante del futuro. Pioli adesso si aggrappa al sempreverde Giroud, che però non sarà eterno e ha bisogno di una spalla all’altezza sul mercato.

Moncada e Furlan sono a caccia da tempo di un profilo giovane, ma già con un certo pedigree alle spalle per convivere con l’esperto centravanti francese e successivamente raccoglierne l’eredità. Giroud si è dimostrato ancora imprescindibile per questo Milan come si è visto in Champions con il Paris Saint-Germain e sul campo Lecce, in un momento complicato per il ‘Diavolo’ e lo stesso Pioli in panchina. Il nazionale transalpino va verso il rinnovo per un altro anno fino al 2025, ma il Milan ha la necessità di rimpolpare la rosa del tecnico di Parma con un altro tassello al centro dell’attacco.

Calciomercato Milan, non solo David: fari puntati su Guirassy e Adams

Nella lista della dirigenza di Via Aldo Rossi il nome più caldo rimane sempre Jonathan David, che attraversa un periodo complicato al Lille.

Il canadese è in scadenza nel 2025 e senza rinnovo si libererebbe a una cifra decisamente più bassa rispetto alla valutazione da 50 milioni di euro del sodalizio di Ligue 1. L’assalto comunque già a gennaio non è facile, considerando la volontà del Lille di non privarsi del giocatore a metà stagione. Qui – come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – entrano in scena così le altre opzioni al vaglio di Moncada: Guirassy e Adams. Il centravanti della Guinea sta segnando a raffica con la casacca dello Stoccarda e la clausola da 17 milioni di euro solletica la fantasia del Milan e di tante big europee. In ascesa nelle valutazioni del ‘Diavolo’ c’è inoltre il 23enne nigeriano, che si sta mettendo in grande evidenza anche al Montpellier e che al momento ha ancora una valutazione contenuta intorno ai 15 milioni.