Napoli, vertice terminato per Tudor: ecco le richieste del croato | CM.IT

Riunione fiume in casa Napoli per risolvere la questione panchina: tutti gli aggiornamenti da Rudi Garcia a Tudor

Sono ore decisive in casa Napoli per il futuro della panchina, con Rudi Garcia sempre più vicino all’esonero. Come raccontato da Calciomercato.it, dopo la sfuriata negli spogliatoi dopo l’Empoli, ieri Aurelio De Laurentiis ha avuto un altro contatto con l’entourage di Tudor.

Stando alle ultime informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, oggi è andato in scena l’incontro con De Laurentiis e tutti gli stati generali del Napoli, riuniti da questa mattina. Si continua a lavorare su Tudor che rimane fermo sulla richiesta di un contratto fino al giugno 2026. Il Napoli vorrebbe fare un contratto di 6 mesi + un anno, legando il rinnovo automatico di un ulteriore anno ai risultati che avrà ottenuto da qui a fine stagione. Mazzarri e Cannavaro restano i due profili in corsa come piano B. Sono ore decisive per la panchina degli azzurri.

Panchina Napoli, Rudi Garcia ai saluti: le ultime su Tudor

Oltre al lato economico, i colloqui fra Tudor e De Laurentiis stanno riguardando anche il campo. Il tecnico considera la squadra forte ed è consapevole del suo potenziale.

L’ex Verona e Marsiglia predilige la difesa a tre, ma all’occorrenza può schierarsi anche a quattro. Di certo a gennaio servirà l’arrivo di un difensore. Da entrambe le parti c’è la volontà di chiudere, ma ci sono diversi dettagli ancora da sistemare: Tudor chiede al presidente De Laurentiis anche una certa autonomia.