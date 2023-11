De Laurentiis, dalla sfuriata contro Garcia alle ore di riflessione: Tudor resta in pole | CM.IT

Nello spogliatoio, De Laurentiis ha alzato la voce: ora, si è chiuso in ore di riflessione per il potenziale futuro del Napoli post-Garcia

Lo aveva già fatto contro il Milan con il suo Napoli sotto 0-2. Ha sperato di sortire lo stesso effetto terapeutico dopo un primo tempo contro l’Empoli bloccato sullo 0-0.

Non è andata come sperava Aurelio De Laurentiis che al termine del primo tempo si è precipitato negli spogliatoi. Gli spifferi parlano di parole grosse, anche contro Garcia. Qualcosa di già visto, già sentito. Anche se l’allenatore è sempre lì, in un angolo. Commissariato a tutti gli effetti nel centro tecnico di Castel Volturno, messo con le spalle al muro delle sue responsabilità contro l’Empoli tra primo e secondo tempo.

Una situazione che porta ad una sensazione netta: che l’esonero sia la soluzione inevitabile. C’è ancora un fronte societario che spera di poter andare avanti con Rudi Garcia: gli ottavi di Champions ed il quarto posto restano alla portata e pazienza se il post scudetto sarà terribilmente mediocre.

Napoli, Tudor in pole: resta il nodo delle condizioni

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, uno dei nodi che, per ora, rinvia l’arrivo di Igor Tudor sulla panchina del Napoli è legato alle condizioni. Il tecnico ex Marsiglia vorrebbe un anno e mezzo di contratto, come già raccontato nel pomeriggio, mentre De Laurentiis potrebbe voler legarlo al raggiungimento di particolari condizioni. Anche perché nella mente di De Laurentiis ci sono anche altri nomi. In ogni caso, sono previsti nuovi colloqui nelle prossime ore con l’allenatore croato. Quello di Antonio Conte su tutti: l’uomo che pone condizioni ancora più complesse.

Poi, ci sono i nomi senza condizioni. Quelli di Cannavaro e Mazzarri. L’ex tecnico del Napoli di Lavezzi, Hamsik e Cavani ha anche già spiegato che è pronto a ripartire dal 4-3-3, senza preclusioni. Giocare con la difesa a 3 non è necessario per stare in panchina al Napoli, anzi. De Laurentiis mette sul taccuino, annota e si ritrova Tudor, comunque, in pole per la successione a Garcia.