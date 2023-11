Tracollo Napoli, Garcia sempre più a rischio: contatti con Tudor | CM.IT

Dopo la sconfitta contro l’Empoli, le strade tra Garcia ed il Napoli pronte a separarsi nelle prossime ore: ADL riflette sul da farsi

I fischi del ‘Maradona’, i cori contro sembravano impossibili dopo la vittoria dello scudetto. Si tratta di pochi, pochissimi mesi fa. Con Rudi Garcia è cambiato il mondo a Napoli. Quarta sconfitta stagionale al Maradona, solo due vittorie in otto partite: un disastro il rendimento interno.

Rudi Garcia è sempre più vicino ad esser esonerato da Aurelio De Laurentiis: il silenzio stampa non è altro che elemento confermativo della decisione presidenziale di cambiare tecnico. Finirebbe dopo 4 mesi il ritorno su una panchina europea di Garcia, dopo esser stato allontanato anche dall’Al Nasr.

I nomi per il dopo-Garcia valutati dal Napoli

Ovviamente, sono diversi i nomi che già circolano per la successione al tecnico francese. Si parte da Fabio Cannavaro, oggi in tribuna accanto al presidente, disponibilissimo, come appreso da Calciomercato.it, a venire a Napoli per coronare il sogno di un ritorno in azzurro. Anche dal punto di vista della durata del contratto ci sarebbe grande flessibilità.

Poi, ci sono le ipotesi Igor Tudor e Walter Mazzarri resistono nella mente del presidente. Aurelio De Laurentiis è andato via dopo il gol di Kovalenko scuro in volto: sono ore di scelte difficilissime per il patron azzurro dopo aver perso Luciano Spalletti.

E sono previsti, proprio in queste ore, nuovi contatti con Tudor per conoscere le richieste dell’ex Juve. Libero dopo l’esperienza all’OM, il tecnico croato stuzzica e non poco, ma non rappresenterebbe una soluzione temporanea: servirebbe un contratto di almeno diciotto mesi, dunque, una trattativa di non facile realizzazione.