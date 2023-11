Napoli, attacco a De Laurentiis: “Colpa di tutti, anche sua”

Caos in casa Napoli, dito puntato contro il presidente De Laurentiis: “La colpa è di tutti, anche sua”

Il Napoli si appresta a cambiare. Da Rudi Garcia ad Igor Tudor. Complice la pausa per le nazionali, il club azzurro è pronto a separarsi dal tecnico francese dopo un avvio quantomai complicato, risultati deludenti e una sconfitta interna contro l’Empoli che ha fatto traboccare il vaso.

I campioni d’Italia hanno quindi deciso di cambiare guida tecnica dopo sole 12 giornate. Al posto del francese è pronto Igor Tudor, con il club campano pronto ad offrire un contratto di un anno e mezzo al croato, rimasto senza squadra dopo l’esperienza all’Olympique Marsiglia nella scorsa stagione. Di quanto però accaduto in casa Napoli, ha voluto esprimersi anche Fabrizio Biasin, intervenuto in diretta a TvPlay. Biasin ha sottolineato come il presidente Aurelio De Laurentiis non sia esente da colpe: “Dopo 20 secondi capisci se il professore del liceo ti piace oppure no. In tal senso, però, è colpa di tutti, ma anche del presidente che conosce i giocatori e l’allenatore”.

Inter, Biasin: “Squadra maturata, così come Inzaghi”

Oltre che di Napoli, Biasin ha parlato anche di Inter. I nerazzurri stanno vivendo un momento opposto ai partenopei e sono primi in classifica.

Al termine della sosta è in programma la super sfida contro la Juventus: “L’Inter ha dimostrato di avere raggiunto un certo tipo di maturità. Ha dimostrato di rispettare ogni avversario. Ha disputato una gara intelligente e matura e questo grado di maturità è indisponibile per vincere qualcosa. L’anno scorso la squadra andava in difficoltà nei momenti difficili, ora invece è maturata, insieme al suo allenatore. Inzaghi ha superato i suoi difetti”.

Infine una chiosa sul Milan e sull’eventuale ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic: “Mi domando cosa vada a fare. Se viene per stare sulle spalle di Pioli, rischia di creare un problema ulteriore”.