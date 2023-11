Napoli, Garcia vicino all’addio: Tudor e De Laurentiis si avvicinano

In casa Napoli sono ore decisive per il futuro della panchina, con Garcia vicino all’esonero: contatti approfonditi con Tudor

Doveva essere una partita decisiva e lo è stato. Contro l’Empoli potrebbe essere andato in scena l’ultimo atto di Rudi Garcia come allenatore del Napoli: nuovi contatti con Igor Tudor.

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nella serata di ieri, dopo la sfuriata negli spogliatoi contro Garcia, Aurelio De Laurentiis ha avuto un altro contatto con l’entourage di Tudor: il croato chiede almeno un anno e mezzo di contratto. Una richiesta ben precisa che mette subito in chiaro come quella il croato non sarebbe un semplice traghettatore, ma arriverebbe a Napoli per provare ad aprire un ciclo. Segui tutte le ultime sulla panchina dei campioni d’Italia su Calciomercato.it.

22:35 Napoli, Tudor e De Laurentiis si avvicinano Continua la trattativa tra il Napoli, nella persona del presidente Aurelio De Laurentiis, e Igor Tudor col suo entourage. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, le parti si stanno avvicinando all’accordo. Continuano i colloqui tra le parti anche in queste ore.

20:54 Tudor e l'addio al Marsiglia: "Tutti contro di lui" Dietro l’addio al Marsiglia di Tudor, nonostante la qualificazione ai preliminari di Champions, il clima ostile contro di lui.

20:41 Crisi Napoli, parla Di Lorenzo Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato della crisi del club azzurro: “È una situazione complicata, non siamo felici. Speriamo di uscirne presto”

18:10 Non c'è ancora accordo De Laurentiis-Tudor De Laurentiis e Tudor non sono ancora giunti a un accordo: il croato vuole un contratto di un anno e mezzo, mentre il patron del Napoli preferirebbe un’intesa fino a giugno con opzione per un’altra stagione. Questo perché De Laurentiis, per il futuro, vorrebbe puntare su un allenatore con una vocazione più offensiva. La trattativa, comunque, prosegue in maniera serena con l’obiettivo di arrivare a una fumata bianca.

17:43 Tudor-Napoli, la richiesta del croato Conferme sul possibile nuovo contratto di Tudor: un anno e mezzo, ovvero fino a giugno 2025.

16:26 Panchina Napoli, incontro terminato a Roma È terminato l’incontro a Roma con tutti gli stati generali del Napoli. Il club azzurro ha scelto Tudor ed è in trattativa con il tecnico croato ed il suo entourage.

15:23 Il possibile contratto di Tudor Igor Tudor rimane il favorito per la panchina del Napoli. Il tecnico croato considera la squadra azzurra molto forte ed ha già discusso di calcio con il presidente De Laurentiis. Per quanto riguarda il contratto, si discute di un ingaggio da 2,5 milioni a stagione. #Napoli, #Tudor considera la squadra azzurra molto forte ed è ha parlato con #DeLa anche solo di calcio. Questione contratta: si parla di un ingaggio sui 2,5 milioni di euro all'anno https://t.co/p7OsVzXpPu — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) November 13, 2023

14:02 Napoli ancora in riunione per il futuro del nuovo allenatore | CM.IT Come saputo dalla redazione di Calciomercato.it, l’incontro con De Laurentiis e tutti gli stati generali del Napoli riuniti da questa mattina è ancora in corso. Non è ancora uscito nessuno dalla riunione, si continua a lavorare su Tudor che rimane fermo sulla richiesta di un contratto fino al giugno 2026. Il Napoli vorrebbe fare un 6 mesi + 1 anno, legando dunque il rinnovo automatico di un ulteriore anno ai risultati che avrà ottenuto da qui a fine stagione. Il piano B rimane la coppia composta da Mazzarri e Cannavaro.

12:18 Garcia ha lasciato Napoli Rudi Garcia, ha lasciato Napoli in mattinata a bordo di un aereo EasyJet. Si recherà a Nizza.

11:40 Tudor al Napoli, da Osimhen a Meret: chi ci guadagna e chi no Igor Tudor potrebbe diventare il nuovo allenatore del Napoli: da Osimhen a Meret ecco i giocatori che ci guadagnerebbero e chi invece no dal suo arrivo.

11:10 Napoli, procede la trattativa con Tudor Come appreso dalla redazione di Calciomercato.it, va avanti la trattativa per Tudor sulla panchina del Napoli. Oggi giornata decisiva per siglare gli accordi, la richiesta di contratto del tecnico croato è di un anno e mezzo, fino a giugno 2025. #Napoli, procede spedita la trattativa con Igor #Tudor. Il croato chiede un contratto fino al 2025: oggi la giornata decisiva per tutti gli accordi@calciomercatoit https://t.co/cT99wKFBNJ — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) November 13, 2023

10:40 Napoli, anche Gallardo tra le ipotesi Non c’è solo Tudor tra i papabili per il dopo Garcia. Secondo ‘Il Mattino’, non è da escludere la pista che porta a Gallardo, ex River Plate.