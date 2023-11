Juve-Inter è già iniziata: scontro totale anche sul mercato | CM.IT

Dopo la sosta, si giocherà il derby d’Italia tra la Juventus e l’Inter. Ma, nel frattempo, i club si scontrano anche sul mercato

Sorpassi e controsorpassi in classifica, in vista del derby d’Italia, in programma il prossimo 26 novembre all’Allianz Stadium di Torino: stiamo parlando, ovviamente, della grande sfida tra la Juventus e l’Inter.

Dopo qualche stagione sottotono, i bianconeri guidati in panchina da Massimiliano Allegri, sono tornati nelle posizioni di vertice e, allo stato attuale, sono gli unici in grado di impensierire i rivali storici in ottica Scudetto. La squadra dell’allenatore Simone Inzaghi, infatti, ha avuto un unico momento di black out, contro il Sassuolo di Alessio Dionisi il 27 settembre scorso. Da allora, Champions League compresa, solo risultati positivi per il club meneghino, che si è qualificato agli ottavi di finale della massima competizione europea per club con due turni di anticipo. Mattatore è il capitano Lautaro Martinez, con il quale si sta discutendo di un prolungamento di contratto che lo legherebbe all’Inter praticamente a vita.

E anche sul mercato Juventus e Inter si sono scontrate negli anni scorsi, con vari incroci che hanno portato ad una vera e propria lotta di nervi. Uno degli ultimi affari ha riguardato Gleison Bremer, approdato in bianconero nell’estate del 2022, mentre da Torino a Milano si è spostato Juan Cuadrado, arrivato a parametro zero nell’ultima sessione di calciomercato non senza polemiche. Adesso, gli uomini che si occupano delle trattative per i rispettivi club, sembrano destinati ad incrociarsi di nuovo su un duttile calciatore che può lasciare il Barcellona a parametro zero: Sergi Roberto.

Inter, Juve e non solo su Sergi Roberto: ecco come stanno le cose

Sergi Roberto, 31 anni, è in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso col Barcellona, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione inserita nell’accordo. L’allenatore dei catalani, Xavi Hernandez, lo ha utilizzato col contagocce, fino a questo momento: sei presenze accumulate tra Liga e Champions League per un totale di 244 minuti. Davvero poca roba. E il calciatore, insieme al suo entourage, sta valutando il da farsi: stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la possibilità di un approdo in Serie A è valida e viene tenuta in grande considerazione, anche se pensare ad un possibile addio a gennaio viene definita come difficile. Sullo sfondo c’è sempre la Major League Soccer, con l’Inter Miami degli ex compagni di squadra Leo Messi, Sergi Busquets e Jordi Alba. Allo stato attuale, non risultano contatti concreti o trattative avviate: presumibilmente, se ne parlerà più avanti, anche delle opzioni italiane che si presenteranno.