Doppio addio a Inter e Juventus: gratis in MLS da Messi

Inter e Juventus a duello per un obiettivo di mercato, ma il giocatore ha una preferenza: raggiungere Messi negli Stati Uniti

In vetta al campionato, si sta configurando un duello tra Inter e Juventus. Il derby d’Italia ritorna ad alti livelli e può valere per lo scudetto. Lo dice la classifica, con i nerazzurri davanti ai bianconeri di due lunghezze, e lo dice anche il calendario, che presto metterà di fronte le squadre di Inzaghi e Allegri.

Domenica 26 novembre, allo Stadium, la Juventus metterà alla prova le proprie ambizioni di titolo contro i rivali, in uno scontro diretto che potrà dire molto sul prosieguo del campionato di entrambe. Lo scorso anno, in campionato, due vittorie su due per i bianconeri, ma che come sappiamo non furono sufficienti per puntare a grandi traguardi. Anzi, l’Inter riuscì a vendicarsi in Coppa Italia, estromettendo Allegri e soci dalla finale.

Il duello può riproporsi nelle prossime sessioni anche sul mercato, come sempre. Ritorna la sfida a distanza tra Marotta e il suo passato, sul taccuino suo e di Giuntoli diversi nomi in comune. Tra cui un giocatore in particolare che per duttilità ed esperienza potrebbe fare davvero comodo, ma l’impressione è che abbia già preso un’altra decisione per la sua carriera.

Juventus e Inter, sfuma il colpo a parametro zero: vuole la MLS

Parliamo di Sergi Roberto, laterale destro del Barcellona, in grado di disimpegnarsi anche da mezzala di centrocampo. Ormai fuori dai piani dei blaugrana, a fine anno andrà in scadenza di contratto.

Ci pensano seriamente Inter e Juventus, per l’appunto, ma come riportato da ‘Okfichajes’ nel caso in cui il giocatore non dovesse riuscire a trovare l’accordo con il Barça per il rinnovo del contratto cambierebbe totalmente prospettiva e si rivolgerebbe verso gli Stati Uniti. La proposta dell’Inter Miami, dove ritroverebbe Lionel Messi, Sergi Busquets e Jordi Alba lo stuzzica molto.