Lautaro Martinez dice sì: la firma è vicina

L’Inter rilancia ed è pronta a blindare Lautaro Martinez con un ricco rinnovo di contratto: l’argentino può essere nerazzurro a vita

Questa sera vincere contro il Frosinone è l’imperativo dell’Inter: i nerazzurri devono rispondere alla Juventus e andare alla pausa in testa alla classifica. Dopo la sosta ci sarà poi il big match che potrà dire molte cose sul futuro del campionato.

Un futuro che per Lautaro Martinez è a tinte nero e azzurre. Il capitano e leader della formazione di Simone Inzaghi sta vivendo una stagione magica: già quattordici le reti messe a segno in quindici presenze stagionali, un rendimento da top player che giustifica la voglia dell’Inter di blindare il proprio numero 10 con un prolungamento di contratto e aumento dell’ingaggio.

Del resto le sirene estere sono già suonate forti per il ‘Toro’: quest’estate ci ha provato anche l’Arabia Saudita, che non ha certo problemi di soldi per far cadere in tentazione i più grandi calciatori del mondo, ma l’Inter e Lautaro sono stati d’accordo a dire di no. Lo ha spiegato a TvPlay anche l’agente Alejandro Camano, confermando che la volontà dell’argentino è di restare in nerazzurro.

Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro Martinez: cifre e dettagli

Una volontà che potrebbe molto presto tradursi in un rinnovo di contratto. Anche ‘tycsports.com’ parla di un incontro tra le parti andato in scena a Milano, con la fumata bianca che potrebbe arrivare a breve.

Come raccontato, il prolungamento di contratto potrebbe fare di Lautaro Martinez il calciatore più pagato della Serie A. Si parla di un ingaggio da otto milioni di euro a stagione, bonus inclusi, con un sensibile ritocco verso l’alto dell’attuale stipendio del calciatore.

In aggiunta ci sarà anche un’estensione dell’attuale accordo: la scadenza da giugno 2026 sarà portata al 30 giugno 2028 quando il calciatore argentino avrà 31 anni. Le parti sono d’accordo nel proseguire insieme, la trattativa procede spedita e presto potrà esserci la firma sul rinnovo di Lautaro.