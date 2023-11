Lautaro Martinez ci mette la firma: l’Inter incassa 111 milioni

Lautaro Martinez sempre decisivo: l’attaccante argentino sbanca anche Salisburgo, permettendo all’Inter di staccare con due giornate d’anticipo la qualificazione agli ottavi di Champions League

Dal campionato alla Champions, la storia non cambia: l’Inter non perde un colpo in trasferta e conquista con due gare di anticipo il pass per gli ottavi di finale.

È la terza qualificazione consecutiva alla fase a eliminazione diretta sotto la gestione Inzaghi, con i vicecampioni d’Europa che adesso di giocheranno la testa del girone nello scontro diretto dell’ultima giornata a San Siro contro la Real Sociedad. Nella tana del Salisburgo a fare la voce grossa e a prendersi le copertine è il solito Lautaro Martinez: basta mezz’ora al ‘Toro’ campione del mondo per matare gli austriaci e mettere il sigillo dal dischetto al passaggio del turno dopo aver colpito in precedenza una traversa. Secondo centro in Europa, mentre a livello complessivo in stagione sono addirittura 14 le reti messe finora a referto dall’attaccante di Bahia Blanca. Media stratosferica di un gol ogni 85 minuti, con Simone Inzaghi che gongola per il suo bomber principe: “Per quello che sta dimostrando è da Pallone d’Oro“, aveva dichiarato di recente il tecnico piacentino sul conto di Lautaro.

Calciomercato Inter, rinnovo sempre più vicino per Lautaro: l’assist dal tesoretto Champions

Il centravanti albiceleste blinda la qualificazione agli ottavi di Champions League e grazie alle sue zampate avvicina il rinnovo di contratto con l’Inter.

Prossimamente è atteso a Milano il suo agente Alejandro Camaño per un nuovo summit con Marotta e Ausilio, con la chiara volontà da entrambe le parti di accelerare e giungere alla fumata bianca per il prolungamento del contratto in scadenza nel giugno 2026. Capitano, leader anche dello spogliatoio e grande senso di appartenenza: Lautaro si è calato a 360 gradi nella realtà interista e non ha mai fatto mistero di voler proseguire il matrimonio con la ‘Beneamata’ dopo aver respinto le faraoniche offerte dall’Arabia Saudita. Rinnovo biennale sul tavolo per il ‘Toro’ a circa 8 milioni di euro a stagione (bonus compresi), due in più rispetto all’accordo attuale da 6 milioni netti.

E il tesoretto dalla Champions League per l’accesso agli ottavi faciliterà ulteriormente i negoziati della dirigenza di Viale della Liberazione: l’Inter al momento ha già incassato oltre 61 milioni di euro dalla campagna europea, dopo l’assegno a tre cifre della scorsa edizione. In più, l’ingresso tra le prime sedici d’Europa vale la qualificazione al nuovo Mondiale per Club (che si disputerà nell’estate 2025 negli Stati Uniti) che porterà nelle casse di Zhang almeno altri 50 milioni. Inter, Champions, Mondiale e rinnovo: Lautaro Martinez ci mette sempre lo zampino e la… firma.